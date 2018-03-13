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Стали известны регионы, в которых чаще сталкиваются с противоправным контентом в Интернете
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Стали известны регионы, в которых чаще сталкиваются с противоправным контентом в Интернете 

Парламентская газета 13 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Жители Приволжского и Центрального федеральных округов чаще всего сталкиваются с противоправным контентом в Интернете. Такие данные содержатся в аналитическом докладе, составленном «Молодой Гвардией Единой России», сообщила «Парламентской газете» руководитель интернет-направления организации Анна Рогачёва.
«Согласно нашему исследованию, посвящённому состоянию информационной безопасности в России, чаще всего с противоправным контентом в Сети сталкиваются жители Приволжского (29 процентов) и Центрального (25 процентов) федеральных округов, реже всего — жители Дальневосточного федерального округа», — рассказала Рогачёва.
По данным мониторинга, 23 процента российских пользователей регулярно сталкиваются с деструктивными материалами в социальных сетях, ещё 24 процента обращают на него внимание несколько раз в месяц.
«Больше всего деструктивного контента в Рунете можно встретить в таких соцсетях, как «ВКонтакте» и «Инстаграм». И именно эти ресурсы являются наиболее популярными у нашей молодёжи», — добавила эксперт. Что касается групп, содержащих экстремистские материалы и пропаганду употребления наркотических средств, то, по словам Рогачёвой, в соцсетях остались лишь небольшие группы такой направленности, число их подписчиков не превышает 150 человек. «Крупные группы блокируются сразу», — пояснила она.
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