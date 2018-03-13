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Эдди Кью рассказал о дальнейших планах Apple
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Эдди Кью рассказал о дальнейших планах Apple 

Apple Insider 13 марта 2018
Фото: Apple Insider
В ближайшей перспективе Apple намерена сосредоточиться на создании и продвижении оригинального контента. Об этом Эдди Кью, старший вице-президент компании по программному обеспечению, рассказал Динану Байерсу, журналисту CNN. По словам Кью, у Apple есть сформировавшаяся команда профессионалов, для которых словосочетание «оригинальный контент» — это не пустой звук.
В начале разговора Кью похвастался недавней покупкой стартапа Texture, обеспечивающего подписчикам одновременный доступ к материалам сотен изданий по фиксированной цене. Вероятно, с его помощью Apple планирует монетизировать фирменный сервис «Новости», который, как подчеркнул топ-менеджер, на сегодня является одним из немногих агрегаторов, свободных от рекламы.
«Уникальность сервиса заключается в полном отсутствии рекламы на всех уровнях, — говорит Кью. — «Новости» обеспечивают прямой доступ только к тому, что пользователи хотят видеть. Мы не пытаемся заставить своих клиентов читать «Новости» только для того, чтобы получить прибыль от рекламы. Для нас важно, чтобы люди просто оставались в курсе того, что происходит в мире».
Создание развлекательного контента также является частью новой стратегии Apple, говорит Кью. Компания потратила более двух лет на поиск самых лучших профессионалов, которые смогли бы возглавить процесс создания новых телешоу. Во многом благодаря их стараниям и мастерству, продолжает Кью, Apple удалось заключить договор с самыми именитыми актерами и режиссерами современности.
Видеоконтент чрезвычайно важен для дальнейшего развития Apple Music, объяснил вице-президент. Apple стремится дать пользователям комплексный продукт, который бы предоставил им доступ не только к музыке, но и оригинальным телевизионным шоу, которые они не смогут увидеть где-то еще. Эта стратегия полностью себя оправдывает, делится Кью, ведь сегодня у Apple Music уже 38 миллионов подписчиков.
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