Видеоидентификация клиентов «Почты России» для ускоренного обслуживания может быть введена в 2019 г.

«Я считаю, например, видеоидентификация и последующее более быстрое обслуживание клиента, это вопрос, может быть, завтрашнего дня, но мы это обязательно сделаем в 2019 г. Такие сервисы нам серьезно повысят эффективность», — сказал Н. Подгузов.

Ранее сообщалось, что ФГУП «Почта России» планирует перейти на российский программный продукт «Мой офис» (пакет офисных приложений, разработку которого ведет российская компания «Новые облачные технологии») в 2018 г.