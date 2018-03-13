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Исследование: более трети россиян активно звонят через мессенджеры
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Исследование: более трети россиян активно звонят через мессенджеры 

Вести.Ru 13 марта 2018
Фото: Вести.Ru
8 процентов россиян используют звонки через приложения-мессенджеры чаще, чем обычный звонковый сервис сотового оператора, а еще 31% говорят, что в равной степени используют оба способа коммуникации. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией EY.
Всего эксперты международной аудиторско-консалтинговой компании опросили для этого исследования 1500 россиян, 30% которых живут в Москве, а остальные — в городах с населением более 100 000 человек, пишут "Ведомости".
При этом половина опрошенных говорят через мессенджеры реже, чем через сотовую связь, а 11% прибегают к помощи таких приложений только в том случае, если сотовая связь недоступна. Как рассказал изданию партнер EY Антон Устименко, большинство респондентов отметили, что в последнее время стали использовать мессенджеры для разговоров чаще. Обусловлено это, по его словам, тремя факторами — удобством, ощущением большей безопасности и возможностью сэкономить.
39% россиян пользуются мессенджерами для разговоров не реже, чем звонковым сервисом сотового оператора. Источник изображения — Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Любопытна также динамика популярности различных мессенджеров: судя по всему, недавний редизайн Skype явно не пошел сервису Microsoft на пользу, а крепче всего позиции у WhatsApp, принадлежащего Facebook.
Опрошенные «Ведомостями» представители сотовых операторов утверждают, что о заметном падении голосового трафика говорить преждевременно. По словам представителя «Вымпелкома» Анна Айбашевой, это падение «невелико», Дмитрий Солодовников из МТС говорит, что звонки через мессенджеры пока лишь дополняют, но не замещают голосовой трафик, а сотрудник Tele2 утверждает, что спада голосового трафика нет.
Конкретные цифры привел лишь представитель "МегаФона", по словам которого популярность мессенджеров как инструмента для голосового общения действительно растет. По его словам, в последнюю новогоднюю ночь абоненты оператора звонили через мессенджеры на 15% больше по сравнению с годом ранее, при этом обычный голосовой трафик упал на 6%, а трафик данных вырос на 5%.
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