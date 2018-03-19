Apple проведет презентацию 27 марта

27 марта 2018 года состоится презентация компании Apple. Ценители высоких технологий всегда с нетерпением ждут проводимых техногигантом из Купертино мероприятий, в ходе которых компания не только показывает новинки, но и дает представление о дальнейшем развитии индустрии и ее новых трендах. И на этот раз публике могут быть представлены новые продукты от Apple. Но предстоящая презентация интересна скорее своей направленностью, чем теми девайсами, которые могут быть на ней анонсированы.

Компания Apple анонсировала проведение 27 марта 2018 года презентации, темой которой, согласно тексту в приглашении на предстоящее мероприятие, станут «креативные новые идеи для преподавателей и студентов». Более подробно предстоящая презентация одной из наиболее известных технологических компаний была рассмотрена Чэймом Гартенбергом (Chaim Gartenberg) на страницах ресурса theverge.com. Некоторые дополнительные подробности презентации были рассмотрены ресурсом cnbc.com в заметке Аниты Балакришнан (Anita Balakrishnan).

Приглашение на презентацию дает не так много подсказок, о том, чем компания Apple на этот раз порадует публику. На приглашении изображен стилизованный логотип Apple.

По слухам, техногигант из Купертино работает над менее дорогими версиями MacBook и iPad, которые могут увидеть свет на презентации, темой которой является образование. Интересно отметить, что мероприятие будет проведено не в новом кампусе Apple Park в Купертино, а в Чикаго.

Как сообщается со ссылкой на digitimes.com и на мнение известного аналитика KGI Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), компания Apple планирует наконец-то порадовать очередной моделью своего MacBook Air. В настоящее время предшествующая модель ноутбука предлагается потребителям по цене в 999 долларов США.

Ожидается, что новый компьютер станет ноутбуком «начального уровня». По слухам, рассматриваемый ноутбук оснастят 13,3-дюймовым экраном Retina Display с разрешением 2560 x 1600 пикселей. Предполагается, что цена новинки будет в диапазоне между 799 и 899 долларами США.

Компания Apple уже несколько лет работает над тем, чтобы iPad реализовался в качестве инструмента для обучения. Согласно недавним слухам, компания может представить публике модель своего планшета начального уровня, которая станет предлагаться потребителям по цене примерно в 259 долларов США. И эта цена ниже, чем те 329 долларов США, которые стоит текущая модель девайса.

И если присмотреться к приглашению на предстоящую презентацию, то можно рассмотреть «намек» на вероятность анонса, касающегося iPad или Apple Pencil, поскольку логотип компании Apple стилизован под нарисованный от руки. В данном контексте следует вспомнить, что именно в ходе мартовской презентации 2016 года компанией Apple был представлен новый iPad Pro с поддержкой Apple Pencil. В iPad предусмотрена поддержка Swift Playgrounds, платформы, обучающей созданию программного обеспечения в легкой игровой форме.

Программа компании Apple «Everybody Can Code» («Писать код может каждый»), ориентированная на создание мобильных приложений, распространилась на 70 колледжей и университетов Европы.

Поскольку технологии дополненной и виртуальной реальности также начали находить себе применение в учебной аудитории, компания Apple также проявляет свой интерес к этой инновационной сфере новых подходов к обучению, что, вероятно, выражается надписью на приглашении: «Let’s take a field trip.». Одним из переводов этой фразы может быть: «Давайте отправимся на экскурсию (в научную командировку/на практику)». Новые технологии примечательны тем, что и экскурсия, и научная командировка, и практика теперь могут проходить непосредственно в классной комнате.

В данном контексте интересно вспомнить, что в начале лета текущего года пройдет другое значимое технологическое мероприятие, проводимое компанией Apple. Речь идет о традиционной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC), которая откроется 4 июня 2018 года в Сан-Хосе. Более подробно то, чем может порадовать предстоящая конференция, было рассмотрено Майком Соррентино (Mike Sorrentino) на страницах ресурса cnet.com.

Там будет все, что сможет заинтересовать разработчиков ПО для многочисленных продуктов, предлагаемых на рынке компанией Apple. Компания всегда использует открывающую конференцию презентацию для того, чтобы показать пользователям, чего они могут ждать от дальнейшего развития программного обеспечения для развиваемых Apple платформ. Нередко публике показывают бета-версии операционных систем. При этом финальная версия выпускается несколько позже, но в течение текущего года.

В этом году конференция продлится до 8 июня. Она во второй раз пройдет в McEnery Convention Center. На WWDC разработчикам также показывают программное обеспечение, которое помогает им создавать приложение. Это и SiriKit для персонального ассистента, интегрированного в ПО девайсов от Apple, и другой программный инструментарий. Apple также, вероятно, покажет не только ознакомительную версию iOS 12 для iPhone и iPad, но и очередную MacOS для предлагаемых ею компьютеров.

В ходе WWDC также могут быть показаны и новые устройства. Речь может идти о колонке HomePod и компьютере. Но не следует ожидать, что на WWDC публику порадуют iPhone нового поколения. Новые смартфоны компании, вероятнее всего, по традиции дебютируют в сентябре 2018 года. Последний июньский анонс iPhone состоялся в 2010 году.

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