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Исчез рабочий стол Windows — что делать?
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Исчез рабочий стол Windows — что делать? 

Chip.ru 13 марта 2018
Фото: Chip.ru
Все ярлыки внезапно исчезли? Не волнуйтесь, есть способ вернуть их на свои места. Даже если вы не сталкивались с этой проблемой, наши советы подготовят вас ко всем неожиданностям, которые может преподнести Windows.
Как найти пропавший рабочий стол? Сначала проверьте, остались ли на рабочем столе хоть какие-то ярлыки. Если все печально пусто, откройте меню «Выполнить» с помощью комбинации клавиш +.
В диалоговом окне введите без кавычек слово «desktop» и нажмите. Должен отобразиться каталог рабочего стола вашего профиля Windows.
Если в нем присутствуют значки и папки, значит проблема лишь в их отображении. Мы рекомендуем скопировать все ярлыки в отдельную папку и сохранить их.
Если каталог рабочего стола пуст, возможно, все папки и ярлыки были удалены. Как открыть исчезнувший рабочий стол? Вы можете попытаться снова отобразить иконки на рабочем столе Windows.
Щелкните правой кнопкой мыши на пустой области рабочего стола, чтобы открыть контекстное меню.
Перейдите к пункту «Вид» и проверьте, отмечен ли чекбокс «Отображать значки рабочего стола». Если это не так, верните галочку на ее законное место. Попробуйте перезагрузить Windows При обновлении с более ранней версии Windows до Windows 10 может произойти сбой, который заставит рабочий стол исчезнуть. Чаще всего при этом пропадает и фоновое изображение.
Причина этой проблемы — ошибка во время обновления. Возможно, при перемещении ярлыков рабочего стола операционная система не успела загрузить их в новый профиль.
Тем не менее, ошибку Windows можно исправить. При исчезновении рабочего стола часто помогает простая перезагрузка компьютера. Вы создаете заметки на рабочем столе Windows? Конечно, это очень удобно. Они только засоряют рабочий стол! Нет, все мои заметки в телефоне. Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Как создавать заметки на рабочем столе Windows 10  Как настроить меню «Пуск» в Windows 10  Как проверить монитор на битые пиксели и оживить мертвые точки
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