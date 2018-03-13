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IMHO разместит рекламу на YouTube в России
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IMHO разместит рекламу на YouTube в России 

Sostav.ru 13 марта 2018
Фото: Sostav.ru
Depositphotos
Крупнейший селлер медийной рекламы IMHO с марта 2018 года начинает продавать видео-рекламу на YouTube в профессиональном телевизионном контенте в статусе официального реселлера.
Теперь рекламодателям будет предложено размещение рекламных роликов на более чем 150 YouTube-каналах российских ТВ-компаний и производителей ТВ-контента, таких как: «Первый канал», ВГТРК, Москва 24, КВН, НТВ, ТВЦ, СТС, Звезда, Канал «Ю», МУЗ-ТВ, YBW,
Рен Т В, Мосфильм, Красный Квадрат и др. Общий охват аудитории на инвентаре превышает 40 млн уникальных пользователей в месяц. Размещение видео-рекламы планируется на всех доступных платформах: desktop, mobile и smart-TV.
Кроме того, рекламодателям станет доступна фиксированная цена по модели CPM, резервирование объемов размещения в указанный период, а также все популярные виды таргетинга: пол, возраст, доход и география внутри России.
YouTube принадлежит компании Google, и прежде рекламу на таких каналах размещал сам Google. Подавляющую часть рекламы в рунете контролируют крупнейшие площадки — «Яндекс», Mail.ru Group и Google, а интернет-селлеры, как правило, продают отдельные форматы. Для IMHO это первый опыт такого масштабного сотрудничества с крупнейшей рекламной площадкой в мире.
«Я очень рада, что Google становится одним из наших ключевых партнеров. Это наш первый опыт сотрудничества подобного масштаба с мировым лидером рекламной индустрии. Для нас этот контракт соответствует выбранной ключевой стратегии — монетизации телевизионного контента с максимальным эффектом для рекламодателей»,? — сообщила Мария Лапушкина, Генеральный директор IMHO.
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