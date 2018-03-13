IMHO разместит рекламу на YouTube в России

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Крупнейший селлер медийной рекламы IMHO с марта 2018 года начинает продавать видео-рекламу на YouTube в профессиональном телевизионном контенте в статусе официального реселлера.

Теперь рекламодателям будет предложено размещение рекламных роликов на более чем 150 YouTube-каналах российских ТВ-компаний и производителей ТВ-контента, таких как: «Первый канал», ВГТРК Москва 24, КВН, НТВ ТВЦ , СТС, Звезда, Канал «Ю», МУЗ-ТВ, YBW,

Рен Т В, Мосфильм, Красный Квадрат и др. Общий охват аудитории на инвентаре превышает 40 млн уникальных пользователей в месяц. Размещение видео-рекламы планируется на всех доступных платформах: desktop, mobile и smart-TV.

Кроме того, рекламодателям станет доступна фиксированная цена по модели CPM, резервирование объемов размещения в указанный период, а также все популярные виды таргетинга: пол, возраст, доход и география внутри России

YouTube принадлежит компании Google , и прежде рекламу на таких каналах размещал сам Google. Подавляющую часть рекламы в рунете контролируют крупнейшие площадки — «Яндекс» Mail.ru Group и Google, а интернет-селлеры, как правило, продают отдельные форматы. Для IMHO это первый опыт такого масштабного сотрудничества с крупнейшей рекламной площадкой в мире.