Сооснователь Facebook: соцсеть доказывает уничтожение «американской мечты»

Предприниматель Крис Хьюз, который вместе с Марком Цукербергом создал социальную сеть Facebook, в своей книге Fair Shot: Rethinking Inequality and How We Earn рассказал, как Facebook доказывает уничтожение «американской мечты». Об этом пишет TechCrunch.

В книге Хьюз поделился своей историей «американской мечты», рассказав, как выходец из рабочего класса поступил в Гарвард и вместе с Марком Цукербергом и Дастином Московицом основал Facebook. Однако, по мнению Хьюза, принцип «победитель получает всё», в соответствии с которым существует Facebook, показывает, что не так с американским капитализмом.

По словам сооснователя Facebook, уровень неравенства достиг уровня 1929 года. А большинство американцев в экстренном случае не сможет найти и $400, тогда как сам Хьюз спог заработать полмиллиарда долларов за три года работы. Это неравенство показывает, что американская экономика сбилась с пути.

Хьюз считает, что теперь социальная сеть несет ответственность за противодействие фейковым новостям, а также другим агрессивным онлайн-силам, которые подрывают демократию США . Сооснователь соцсети считает, что Цукербергу и Facebook нужно перевоплотиться.

Небольшая часть населения США ответственна за заботу об остальной части страны, полагает автор книги. Поэтому Хьюз призывает к внедрению в США гарантированного дохода для трудящихся, который спасет «американскую мечту».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Марк Цукерберг продал акции Facebook на $500 млн Деньги пойдут на благотворительность

В книге Хьюз рассказал, как в 2004 году он спорил с Цукербергом о доли в новой компании. Хьюз хотел получить 10% в соцсети, однако в ходе спора уступил и предложил, чтобы Цукерберг отдал ему столько, сколько хочет нынешний глава Facebook. Последний предложил ему лишь 2%, которые сейчас стоят больше $10 млрд В итоге переговоры о доли Хьюза в Facebook провалились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Facebook признал, что соцсеть наносит пользователям вред

В январе ментор Марка Цукерберга назвал Facebook вредным для пользователей и предложил компании сменить бизнес-модель. О том, как изменилась социальная сеть Facebook с 2016 года, читайте на нашем сайте.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!