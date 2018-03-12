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Сооснователь Facebook: соцсеть доказывает уничтожение «американской мечты»
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Сооснователь Facebook: соцсеть доказывает уничтожение «американской мечты» 

Inc. 12 марта 2018
Фото: Inc.
Марк Цукерберг. Фото: AP/TASS
Предприниматель Крис Хьюз, который вместе с Марком Цукербергом создал социальную сеть Facebook, в своей книге Fair Shot: Rethinking Inequality and How We Earn рассказал, как Facebook доказывает уничтожение «американской мечты». Об этом пишет TechCrunch.
В книге Хьюз поделился своей историей «американской мечты», рассказав, как выходец из рабочего класса поступил в Гарвард и вместе с Марком Цукербергом и Дастином Московицом основал Facebook. Однако, по мнению Хьюза, принцип «победитель получает всё», в соответствии с которым существует Facebook, показывает, что не так с американским капитализмом.
По словам сооснователя Facebook, уровень неравенства достиг уровня 1929 года. А большинство американцев в экстренном случае не сможет найти и $400, тогда как сам Хьюз спог заработать полмиллиарда долларов за три года работы. Это неравенство показывает, что американская экономика сбилась с пути.
Хьюз считает, что теперь социальная сеть несет ответственность за противодействие фейковым новостям, а также другим агрессивным онлайн-силам, которые подрывают демократию США. Сооснователь соцсети считает, что Цукербергу и Facebook нужно перевоплотиться.
Небольшая часть населения США ответственна за заботу об остальной части страны, полагает автор книги. Поэтому Хьюз призывает к внедрению в США гарантированного дохода для трудящихся, который спасет «американскую мечту».
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В книге Хьюз рассказал, как в 2004 году он спорил с Цукербергом о доли в новой компании. Хьюз хотел получить 10% в соцсети, однако в ходе спора уступил и предложил, чтобы Цукерберг отдал ему столько, сколько хочет нынешний глава Facebook. Последний предложил ему лишь 2%, которые сейчас стоят больше $10 млрд В итоге переговоры о доли Хьюза в Facebook провалились.
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В январе ментор Марка Цукерберга назвал Facebook вредным для пользователей и предложил компании сменить бизнес-модель. О том, как изменилась социальная сеть Facebook с 2016 года, читайте на нашем сайте.
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