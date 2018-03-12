Представлены необычные смарт-очки с Windows 10

Компания Toshiba представила интересные смарт-очки под названием dynaEdge, а точнее сказать, комплект для превращения любых обычных очков в умные. Набор представляет собой миникомпьютер и оптический модуль, который можно надеть поверх обычных или защитных очков. В него встроена камера разрешением 5 мегапикселей, пара микрофонов, наушники, чип GPS и акселерометр. Вот чего создатели гаджета не предусмотрели, так это наличия модуля беспроводной связи для соединения двух компонентов системы. Так что миникомпьютер придется подключать к очкам с помощью кабеля USB, что весьма неудобно. Сам компьютер работает на базе полноценной операционной системы Windows 10 Pro. С помощью умных очков можно, например, открывать и редактировать документы, общаться в видеочате, записывать и отсылать видео. Гаджет уже доступен для заказа, но пока только для корпоративных клиентов.

Источник: Business Insider