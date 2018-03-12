Instagram отказался от новой функции из-за скандала

Разработчики Instagram отключили интеграцию с сервисом Gifhy, которая позволяла использовать GIF-изображения для оформления фото и видео. Причиной стали расистские "гифки", которые обнаружили администраторы сервиса, пишет The Verge.

Гифки из инстаграма удалили теперь можно удалять и сам инстаграм— милт (@fuckhnk) 11 марта 2018 г.

Одно из GIF-изображений, которое было доступно для пользователей Instagram, представляло собой "счетчик смертей в результате преступлений темнокожих". Многие пользователи Сети обвинили соцсеть в расизме.

"Такому контенту не место в Instagram. Мы приостановили интеграцию с Gifhy до тех пор, пока ситуация не будет расследована", — заявили представители соцсети.

Они подчеркнули: пока в компании не будут уверены, что подобное не повторится, GIF-картинки не вернутся в приложение.

Инстаграм, верни гифки или бунт— мдåшā (@DariaMilk) 11 марта 2018 г.

Владельцы аккаунтов в соцсетях были возмущены отключением GIF-изображений и выразили свое мнение в интернете.