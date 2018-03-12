Ещё
Instagram отказался от новой функции из-за скандала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Instagram отказался от новой функции из-за скандала 

Российская Газета 12 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Разработчики Instagram отключили интеграцию с сервисом Gifhy, которая позволяла использовать GIF-изображения для оформления фото и видео. Причиной стали расистские "гифки", которые обнаружили администраторы сервиса, пишет The Verge.
Одно из GIF-изображений, которое было доступно для пользователей Instagram, представляло собой "счетчик смертей в результате преступлений темнокожих". Многие пользователи Сети обвинили соцсеть в расизме.
"Такому контенту не место в Instagram. Мы приостановили интеграцию с Gifhy до тех пор, пока ситуация не будет расследована", — заявили представители соцсети.
Они подчеркнули: пока в компании не будут уверены, что подобное не повторится, GIF-картинки не вернутся в приложение.
Владельцы аккаунтов в соцсетях были возмущены отключением GIF-изображений и выразили свое мнение в интернете.
Российская Газета: последние новости
Роструд запустил аналог LinkedIn Москвичи смогут заказать полис ОМС онлайн Google запретит у себя рекламу криптовалют
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Нежданчик» от России231
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1258
Поклонская «подложила свинью» Собчак191
Путин увидел будущее396
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
00:33
Газманов отказался от третьего ребенка
Шоу-бизнес
00:15
BMW Панина объявили в розыск
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение