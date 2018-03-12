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Интернет-провайдеры заражают пользователей майнерами и шпионским ПО
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Интернет-провайдеры заражают пользователей майнерами и шпионским ПО 

SecurityLab.ru 12 марта 2018
Исследователи из лаборатории Citizen Lab при Торонтском университете уличили интернет-провайдеров из Турции, Сирии и Египта в заражении устройств пользователей шпионским ПО и майнерами криптовалют.
Согласно опубликованному отчету, правительства и связанные с ними агентства, а также интернет-провайдеры трех стран используют технологию Deep Packet Inspection от компании Sandvine для перехвата и изменения интернет-трафика пользователей.
Технология Deep Packet Inspection позволяет провайдерам устанавливать приоритеты, блокировать, внедрять и регистрировать различные типы интернет-трафика. Таким образом они могут анализировать каждый пакет, тайно наблюдая за пользователями.
По словам специалистов, турецкая телекоммуникационная компания Türk Telekom использовала устройство Sandvine PacketLogic для перенаправления сотен пользователей (журналистов, юристов и правозащитников) на вредоносные версии ряда программ, оснащенных шпионским ПО FinFisher и StrongPity, когда жертвы пытались загрузить их из официальных источников.
«Подобное возможно из-за того, что официальные web-сайты этих программ, даже если они в принципе используют HTTPS, направляли пользователей на страницы загрузки без HTTPS по умолчанию», — следует из отчета.
Подобная кампания была обнаружена в Сирии, где интернет-пользователей также перенаправляли на вредоносные версии различных популярных приложений, в том числе Avast Antivirus, CCleaner, Opera и 7-Zip.
Помимо этого, в Египте устройства Sandvine PacketLogic использовались поставщиком телекоммуникационных услуг для тайной установки скрипта для майнинга криптовалюты Monero в браузере. Скрипт добывал виртуальные деньги всякий раз, когда пользователь посещал страницу, использующую небезопасное HTTP-соединение. Кроме того, египетских пользователей перенаправляли на страницы с рекламными объявлениями.
Исследователи сообщили Sandvine о своих находках, однако компания назвала их отчет «ложным, вводящим в заблуждение и ошибочным», а также потребовала вернуть подержанное устройство PacketLogic, которое использовалось в ходе исследования.
Deep Packet Inspection (DPI) — технология накопления статистических данных, проверки и фильтрации сетевых пакетов по их содержимому.
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