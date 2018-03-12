McAfee приобрела VPN-провайдера TunnelBear

Антивирусная компания McAfee сообщила о приобретении канадского VPN-провайдера TunnelBear. По словам представителей McAfee, компания планирует интегрировать технологии TunnelBear в собственный VPN-продукт Safe Connect. Условия сделки на данный момент не разглашаются.

Команда TunnelBear также будет продолжать работать над своими продуктами под собственным брендом. Как утверждается в объявлении о сделке, TunnelBear является довольно прибыльной компанией.

Это уже второе крупное приобретение McAfee после того, как их пути с Intel (которая приобрела компанию в 2011 году) разошлись.

TunnelBear предоставляет платный VPN-сервис в качестве десктопных и мобильных приложений. Цена варьируется от $4,99 до $9,99 в месяц, за эти деньги пользователи могут подключиться к одному из серверов TunnelBear, что позволит обойти заблокированные сайты или уберечь от прослушки трафика.