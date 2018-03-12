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McAfee приобрела VPN-провайдера TunnelBear
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McAfee приобрела VPN-провайдера TunnelBear 

Anti-Malware.ru 12 марта 2018
Антивирусная компания McAfee сообщила о приобретении канадского VPN-провайдера TunnelBear. По словам представителей McAfee, компания планирует интегрировать технологии TunnelBear в собственный VPN-продукт Safe Connect. Условия сделки на данный момент не разглашаются.
Команда TunnelBear также будет продолжать работать над своими продуктами под собственным брендом. Как утверждается в объявлении о сделке, TunnelBear является довольно прибыльной компанией.
Это уже второе крупное приобретение McAfee после того, как их пути с Intel (которая приобрела компанию в 2011 году) разошлись.
TunnelBear предоставляет платный VPN-сервис в качестве десктопных и мобильных приложений. Цена варьируется от $4,99 до $9,99 в месяц, за эти деньги пользователи могут подключиться к одному из серверов TunnelBear, что позволит обойти заблокированные сайты или уберечь от прослушки трафика.
По словам специалистов, TunnelBear зарекомендовала себя как компания, которая серьезно относится к конфиденциальности своих клиентов. Однако стоит обратить внимание на тот факт, что компания изначально канадская, следовательно, политика конфиденциальности диктовалась законами Канады. Теперь же, после приобретения TunnelBear компанией McAfee, сервис VPN должен будет соблюдать законы США. Так что пользователям надо будет проследить изменения в условиях соглашения.
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