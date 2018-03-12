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Клименко: пользователи российских программ не ощутят возможной изоляции от мировой сети
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Клименко: пользователи российских программ не ощутят возможной изоляции от мировой сети 

ТАСС 12 марта 2018
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Возможное отключение от западной интернет-инфраструктуры не затронет пользователей отечественных программных продуктов, считает советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.
"У нас те, кто пользуется "Яндексом", «Мэйлом» [Mail.Ru] и «Рамблером», вообще не заметят, что что-то произошло. Те, кто пользуется отечественными программными продуктами", — сказал он в понедельник в эфире телеканала «Россия 1», отметив, что у России есть своя операционная мобильная система.
Ранее советник президента сообщил, что Россия имеет интернет-инфраструктуру, которая способна работать в условиях изоляции со стороны западных государств.
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