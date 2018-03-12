Клименко: пользователи российских программ не ощутят возможной изоляции от мировой сети

МОСКВА , 12 марта. / ТАСС /. Возможное отключение от западной интернет-инфраструктуры не затронет пользователей отечественных программных продуктов, считает советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко

"У нас те, кто пользуется "Яндексом" , «Мэйлом» [ Mail.Ru ] и «Рамблером», вообще не заметят, что что-то произошло. Те, кто пользуется отечественными программными продуктами", — сказал он в понедельник в эфире телеканала «Россия 1», отметив, что у России есть своя операционная мобильная система.

Ранее советник президента сообщил, что Россия имеет интернет-инфраструктуру, которая способна работать в условиях изоляции со стороны западных государств.