«Яндекс» создал браузер с голосовым помощником

«Яндекс» создал первый браузер с голосовым помощником

В "Яндекс. Браузере" для Windows появился голосовой помощник с искусственным интеллектом "Алиса". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Теперь пользователи могут голосом открывать сайты и программы, спрашивать о прогнозе погоды, новостях и курсе валют, включать любимые песни, выключать или перезагружать компьютер.

"Люди пользуются голосовыми технологиями в самых разных ситуациях: строят маршруты голосом, ищут что-то на ходу, общаются с роботами колл-центров. Голосовое управление — один самых естественных и простых способов общения человека с техникой, поэтому мы добавляем "Алису" в сервисы Яндекса . На смартфонах она уже помогает миллионам и теперь переходит к компьютерам. В будущем она стремится стать полноценным личным ассистентом человека на разных устройствах", — рассказал руководитель десктопного "Яндекс. Браузера" Роман Иванов

Как отмечается, "Яндекс. Браузер" стал первым браузером с голосовым помощником.

"Алиса" — голосовой помощник, в основе которого лежат технологии нейронных сетей. "Алиса" способна импровизировать и обладает собственным характером. Она доступна пользователям приложений "Яндекс" для Android и iOS, а также в новой версии браузера для Windows.