«Яндекс. Браузер» внедрил защиту от майнинга

«Яндексе». «Яндекс. Браузер» внедрил защиту от использования оборудования злоумышленниками для добычи криптовалюты, сообщили газете «Коммерсантъ»

Браузер анализирует нагрузку на процессор, автоматически находит и блокирует майнинговые скрипты. Защита от майнинга работает на всех платформах, включая персональные компьютеры и мобильные устройства на iOS и Android. Возросшая нагрузка на процессор является признаком того, что на сайт могли добавить майнинговый скрипт, объясняют в интернет-компании. В случае подтверждения браузер заблокирует скрипт, сайт при этом продолжает работать.

С майнинговыми скриптами борются уже не только антивирусные программы. Так, защита в браузерах без качественного антивируса начала появляться с конца 2017 г., рассказал изданию антивирусный эксперт «Лаборатории Касперсого» Алексей Маланов. Он отмечает, что использование нагрузки процессора как индикатора вполне разумно, однако это может и не дать надежного результата, поскольку майнинговые скрипты умеют ограничивать нагрузку, а также вероятны ложные срабатывания на сайтах с высокой загрузкой, особенно для старых компьютеров.

Среди бесплатных инструментов для защиты от майнинга наиболее эффективны блокировщики рекламы, считает руководитель отдела технического сопровождения продуктов и сервисов Eset Russia Сергей Кузнецов . А наиболее эффективный платный способ обезвредить JavaScript-майнер, по мнению эксперта, это комплексный антивирусный софт.