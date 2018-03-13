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«Яндекс» встроил в свой браузер защиту от скриптов-майнеров
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«Яндекс» встроил в свой браузер защиту от скриптов-майнеров 

MDDevice 13 марта 2018
Фото: MDDevice
Майнинг в браузере хотя еще и не стал повсеместным способом заработка веб-мастеров и мошенников всех мастей, но потихоньку расчищает себе горизонты. Желая предотвратить вред от подобного рода эксплуатации ресурсов, некоторые производители браузеров начали встраивать в свои продукты защиты от таких скриптов. Одной из первых компаний, позаботившихся защитить ресурсы пользователей от несанкционированного использования в целях криптодобычи, стала «Яндекс».
Браузер от «Яндекс» отслеживает всплески нагрузки на процессор во время посещения веб-сайтов и блокирует скрипты, которые будут найдены во время просмотра и сочтены интеллектуальной системой как подозрительные. Нарушение работы самого сайта не происходит, для пользователя все манипуляции, которые выполняет браузер с сайтом, абсолютно незаметны.
«Яндекс» выпустил свой браузер с упомянутой защитой для всех актуальных платформ. Мобильные устройства а Android и iOS, разумеется, также представлены — загрузить соответствующий софт можно из Android Play и App Store. Некоторые эксперты по безопасности подвергли сомнению технологию анализа, предложенную «Яндексом».
По мнению представителей «Лаборатории Касперского», выявление майнеров по всплескам потребления ресурсов CPU не выглядит 100% надежным. Система не будет работать, если сайт действительно активно использует ресурсы CPU или не сможет поймать скрипт, который, напротив, не использует активно ресурсы процессора.
Напомним, «Яндекс»-браузер выпущен в 2012 году и в России стабильно входит в рейтинг топ-3. На первом месте находится Google Chrome с показателем 56,1%, на втором — Safari с 18,6% и на третьем — продукт «Яндекса» с 10%.
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