«Яндекс» встроил в свой браузер защиту от скриптов-майнеров

Майнинг в браузере хотя еще и не стал повсеместным способом заработка веб-мастеров и мошенников всех мастей, но потихоньку расчищает себе горизонты. Желая предотвратить вред от подобного рода эксплуатации ресурсов, некоторые производители браузеров начали встраивать в свои продукты защиты от таких скриптов. Одной из первых компаний, позаботившихся защитить ресурсы пользователей от несанкционированного использования в целях криптодобычи, стала «Яндекс»

Браузер от «Яндекс» отслеживает всплески нагрузки на процессор во время посещения веб-сайтов и блокирует скрипты, которые будут найдены во время просмотра и сочтены интеллектуальной системой как подозрительные. Нарушение работы самого сайта не происходит, для пользователя все манипуляции, которые выполняет браузер с сайтом, абсолютно незаметны.

«Яндекс» выпустил свой браузер с упомянутой защитой для всех актуальных платформ. Мобильные устройства а Android и iOS, разумеется, также представлены — загрузить соответствующий софт можно из Android Play и App Store. Некоторые эксперты по безопасности подвергли сомнению технологию анализа, предложенную «Яндексом».

По мнению представителей «Лаборатории Касперского», выявление майнеров по всплескам потребления ресурсов CPU не выглядит 100% надежным. Система не будет работать, если сайт действительно активно использует ресурсы CPU или не сможет поймать скрипт, который, напротив, не использует активно ресурсы процессора.