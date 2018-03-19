Ещё
Twitter запретит рекламу криптовалют
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Twitter запретит рекламу криптовалют 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Twitter планирует запретить размещение рекламы криптовалют. Об этом в воскресенье сообщает телеканал Sky News.
Как рассказал источник телеканала в компании, под запрет попадет любая реклама касательно ICO — размещения токенов для привлечения инвестиций, продажи криптовалют, а также соответствующих бирж. Он уточнил, что о соответствующем решении будет объявлено в течение ближайших двух недель.
В январе на аналогичный шаг пошли Google и Facebook. Тогда руководство соцсети объяснило, что компания «отказывается от рекламы финансовых продуктов и услуг, которые часто ассоциируются с обманом».
Телеканал отмечает, что IT-гиганты руководствовались данными, по которым финансовые потери только лишь граждан Великобритании за год выросли на 400 тысяч процентов.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 42 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве190
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина280
Путин получил первое поздравление с победой на выборах58
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине33
Актер Добронравов госпитализирован44
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение