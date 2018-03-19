Twitter запретит рекламу криптовалют

Twitter планирует запретить размещение рекламы криптовалют. Об этом в воскресенье сообщает телеканал Sky News

Как рассказал источник телеканала в компании, под запрет попадет любая реклама касательно ICO — размещения токенов для привлечения инвестиций, продажи криптовалют, а также соответствующих бирж. Он уточнил, что о соответствующем решении будет объявлено в течение ближайших двух недель.

В январе на аналогичный шаг пошли Google и Facebook. Тогда руководство соцсети объяснило, что компания «отказывается от рекламы финансовых продуктов и услуг, которые часто ассоциируются с обманом».