CNN обвинил Flash-игру в поражении Клинтон

CNN обвинил Flash-игру от «российских троллей» в поражении Хиллари Клинтон

В игре под названием Hilltendo пользователи должны были, играя за "Хиллари", удалять электронные письма с секретной информацией, получать деньги от арабских государств и "забросить как можно дальше конституцию США". По утверждению CNN, эту игру создали "российские тролли", и в нее успели сыграть 19 тысяч человек.

Многие пользователи соцсетей восприняли эту новость как повод высмеять телеканал, который неоднократно обвиняли в предвзятости по отношению к президенту Трампу и раздувании темы его предполагаемых "связей" с Россией.

"Здорово, что благодаря CNN мы всегда можем хорошенько посмеяться", — написал пользователь Twitter @ejess12.

"Да, знаете, как раз из-за этого и передумал за нее голосовать", — пошутил @Wwlasss.

"Господи, то, во что превратился ваш канал — это ужас", — отметил @errol54.