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CNN обвинил Flash-игру в поражении Клинтон
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CNN обвинил Flash-игру от «российских троллей» в поражении Хиллари Клинтон 

РИА Новости 10 марта 2018
Фото: Flickr / Ayushπ
Телеканал CNN опубликовал сообщение о том, что в России перед выборами президента США в 2016 году создали Flash-игру, высмеивающую кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
В игре под названием Hilltendo пользователи должны были, играя за "Хиллари", удалять электронные письма с секретной информацией, получать деньги от арабских государств и "забросить как можно дальше конституцию США". По утверждению CNN, эту игру создали "российские тролли", и в нее успели сыграть 19 тысяч человек.
Многие пользователи соцсетей восприняли эту новость как повод высмеять телеканал, который неоднократно обвиняли в предвзятости по отношению к президенту Трампу и раздувании темы его предполагаемых "связей" с Россией.
"Здорово, что благодаря CNN мы всегда можем хорошенько посмеяться", — написал пользователь Twitter @ejess12.
"Да, знаете, как раз из-за этого и передумал за нее голосовать", — пошутил @Wwlasss.
"Господи, то, во что превратился ваш канал — это ужас", — отметил @errol54.
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