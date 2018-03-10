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«Апокалипсис сегодня»: последствия «восстания машин»
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«Апокалипсис сегодня»: в Сети показали последствия «восстания машин» 

РИА Новости 10 марта 2018
В сети стремительно набирает популярность постапокалиптическое видео, сделанное YouTube-каналом NIXOLAS.
На записи запечатлен мир, захваченный роботами SpotMini. Планета превратилась в безжизненную пустыню, населенную лишь техникой BostonDynamic и лишенную каких-либо признаков жизни.
Единственным противником роботов осталась лишь "мать природа": в конце ролика видно, как SpotMini сдувает сильным ветром.
Большинство посетителей канала остались в восторге от "восстания машин".
"Хахаха! Это забавно! Молодцы", — написал Marie-Soleil.
"Идеально", — прокомментировал ролик IDEM FRQC.
Однако есть и те, кто остался не очень доволен увиденным.
"От просмотра этого мне по какой-то причине нехорошо", — пишет один из пользователей.
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