«Апокалипсис сегодня»: последствия «восстания машин»

В сети стремительно набирает популярность постапокалиптическое видео, сделанное YouTube-каналом NIXOLAS.
На записи запечатлен мир, захваченный роботами SpotMini. Планета превратилась в безжизненную пустыню, населенную лишь техникой BostonDynamic и лишенную каких-либо признаков жизни.
Единственным противником роботов осталась лишь "мать природа": в конце ролика видно, как SpotMini сдувает сильным ветром.
Большинство посетителей канала остались в восторге от "восстания машин".
"Хахаха! Это забавно! Молодцы", — написал Marie-Soleil.
"Идеально", — прокомментировал ролик IDEM FRQC.
Однако есть и те, кто остался не очень доволен увиденным.
"От просмотра этого мне по какой-то причине нехорошо", — пишет один из пользователей.