Могут ли российские подлодки оставить мир без интернета?

Ни единого разрыва

Больше всего в мире сейчас оберегают интернет. Оптоволоконные кабели, протянутые по всему земному шару, стали не только кровеносной системой экономики, но и главным поводом для международной паранойи. Угроза их исчезновения — кошмар не только пользователей, но и целых правительств. Почему так боятся российских подлодок, которые могут оставить всех без связи, — в материале Ленты.ру

Скрытая угроза

В последние годы западные СМИ все чаще пишут о российских подводных лодках, ходящих по Атлантике. С точки зрения европейских и американских экспертов, их целью может быть нападение на подводные кабели, которыми устлано океанское дно. Эти невидимые передатчики ежедневно транслируют 97 процентов передаваемой информации в мире, в том числе поддерживают финансовые операции суммой до 10 триллионов долларов.

Страх за целостность глубинного оптоволокна они называют опасением за общемировой привычный образ жизни. Именно такой посыл имело декабрьское выступление сэра Стюарта Персиха, начальника оборонного штаба Великобритании . По его словам, миссия НАТО — защита кабелей от угрозы, связанной с быстрой модернизацией российского флота. Персих отметил, что к подобному развитию событий страны-союзники подготовлены очень плохо.

Официальные отчеты аналитического центра Policy Exchange дают неутешительные прогнозы.

«Подводные кабели — неотъемлемая инфраструктура нашего времени, необходимая часть современной жизни и цифровой экономики, но они недостаточно защищены и очень уязвимы для нападений на море и на суше со стороны враждебных государств и террористов», — заключили специалисты.

Физические передатчики информации, которые потенциально можно разрушить, беспокоят крупные государства уже много лет. Главным противником устоявшегося уклада жизни неизменно называют российскую оборонную систему. Опасения западных военных неслучайны: они прекрасно знают по собственному опыту, как можно использовать оптоволокно в своих целях. Пробуждение силы

Страх потерять быструю связь через Атлантику появился почти 160 лет назад, одновременно с прокладкой первого телеграфного кабеля. К этому времени на счету инженеров уже были промахи по расчетам и разрывы проводов. Первую успешно прошедшую телеграмму называли новым словом в коммуникации — пока через несколько дней связная «пуповина» весом в тысячи тонн не прервалась. История установки трансатлантической подводной связи состоит из сплошных проблем.

Сейчас несколько сотен малозаметных кабелей проходит по всему мировому океану, соседствуя с рыбами и водорослями. Из-за малоприятной специфической среды они часто страдают — в основном от якорей и рыбацкого снаряжения. Для их оперативной починки существуют специальные кабельные суда. В штатном режиме каждые два дня инженеры восстанавливают более 400 проводов, и, по их словам, повреждения их явно непредумышленны.

К примеру, десять лет назад вьетнамские рыболовы случайно повредили комплект оборудования и вывели из строя кабельную сеть одного из двух провайдеров. На восстановление соединения понадобилось несколько месяцев. А в 2011 году пожилая жительница Грузии случайно перерубила лопатой интернет-кабель и на несколько часов оставила без интернета сразу три страны. Это был единственный оптоволоконный провод, обслуживающий всю Армению , часть Грузии и несколько районов Азербайджана

Специалисты по кабельным интернет-сетям настроены не так радикально, как западные политики. Профессор Нью-Йоркского университета Николь Старосельски в монографии «Подводная сеть» пишет, что никакое вмешательство не способно вывести из строя всю систему. Оставить мир без связи может лишь глобальная катастрофа огромной силы: к примеру, если бы цунами случилось сразу во всем мировом океане.

Для нападения на подводную сеть необходимо полностью осознавать, как она устроена и как работает. Обычные повреждения постоянным пользователям попросту незаметны: в случае разрыва соединения вся информация за доли секунды перенаправляется по другой кабельной линии. Внешне это даже не воспринимается как помеха. Очевидно, паранойя военных беспочвенна: даже гипотетическая угроза трансатлантической кабельной системе не способна помешать передаче информации. Ликвидация нескольких проводов просто приведет к редиректу. И даже если кто-то сможет перерыть и взорвать все дно Атлантического океана, передача данных пойдет другим путем — через тихоокеанскую систему.

Несколько лет назад компания Renesys составила рейтинг всех государств мира, разделив их на зоны риска отключения интернета. Оказаться без связи, по мнению аналитиков, может почти все Южное полушарие (за исключением Австралии ) и азиатские страны. Из северной части Земли туда попали Белоруссия , страны Балтики и датская Гренландия — те территории, к которым ведет наименьшее количество кабелей, условно «тоталитарные» государства. В последнем случае интернет может исчезнуть из-за проблем у одного-двух существующих провайдеров, что кажется специалистам вполне вероятным.

США, Империя наносит ответный удар К странам процветающего интернета эксперты отнесли Россию Канаду и большинство стран Центральной и зЗападной Европы. Такой вывод они сделали, проанализировав законодательные акты и фактическое количество интернет-провайдеров. В наивысшей категории — страны, располагающие силами более 40 поставщиков услуг.

Страхи представителей Военно-морских сил США пока заставляют их вкладываться в кибероборону и береговую охрану. Очевидно, что военных беспокоит не столько инфраструктура общемировой информационной системы, сколько угроза физического доступа к путям передачи сверхсекретной информации, которую они вряд ли захотят перенаправить через общий канал связи.

При этом кабельные сети фактически никому не принадлежат: большинство крупных государств уже давно используют их по принципу анархической коммуны. Кому необходимо подключение — тот получает его. Ремонтируют кабели тоже сообща, ограничительная деятельность в этом вопросе приносит одни лишь проблемы. Так, в 2011 году правительство Индонезии решило, что страна будет самостоятельно ремонтировать подводные сети (не имея для этого ресурсов). Тогда пострадала не одна азиатская страна и некоторые их торговые партнеры. С военными же каналами связи все не так просто: здесь ведутся настоящие подводные баталии, с партизанами и подрывной деятельностью.

Впрочем, война за контроль над подводными линиями связи ведется давно — по крайней мере со времен холодной войны. Широкую известность приобрела операция АНБ ЦРУ и ВМФ США под названием Ivy Bells (цветы плюща — прим. «Ленты.ру»). Судя по рассекреченным позднее данным, в 70-е годы американская разведка вела прослушку советского кабеля связи в Охотском море на глубине более сотни метров. Отечественные военные были уверены в секретности кабеля и надежности его защиты, поэтому передавали по нему незашифрованные сообщения.

Американская сторона специально разработала прослушивающее устройство, не нарушающее целостности кабеля. Позже подобная техника была закреплена и на других подводных линиях связи советского военно-морского флота. Прослушка велась почти десять лет — до тех пор, пока агенты КГБ не получили информацию об американской спецоперации.

В зарубежных СМИ в последнее время часто вспоминают эту кампанию, связывая ее с теперь уже российским присутствием в атлантических водах. Журналисты называют подводные лодки отголосками холодной войны, припоминая при этом спецоперацию, проведенную американскими спецслужбами. Новая надежда

Человечество действительно все больше зависит от проводов, и кажущиеся нам изолированными «облачные» сервисы, и предметы интернета вещей зависят от большого количества кабелей. Чем меньше, как нам кажется, проводов, тем их на деле больше. Их действительно можно перерезать. Но ждать тотального апокалипсиса глупо: интернет — это не свет, который сразу исчезает при отсутствии электричества.

Скорость починки кабелей вполне сравнима с усилиями, затрачиваемыми на их разрушение, так что по сути это бессмысленная акция. Помимо подводных связей существует огромное количество наземных маршрутов: возможно, в случае серьезного разрыва станет сложнее осуществлять контакты между континентами, но внутри каждой страны налажены отдельные системы коммуникации.

Атака на подводные провода по своей разрушительной силе подобна ядерному удару: невозможно реализовать его, не задев население своей страны. Ощутимое количество контента хранится на международных серверах в других странах, и пострадают тогда не сверхсекретные данные, а селфи в Instagram и видео с котиками в Facebook.

Кабельные линии находятся под угрозой и без милитаристского вмешательства: многие страны из «рискованной» категории, связанные с внешним миром одним-двумя кабелями, могут остаться без международной связи по вине незадачливого рыболова или движения земной коры на морском дне. Такое «бутылочное горлышко» способно нарушить привычный уклад жизни людей и нанести большой вред экономике не одного, а сразу нескольких государств.

Пока главы правительств пророчат войну за кабели и пугают пользователей мнимой угрозой уничтожения интернета, его функционирование обеспечивает совсем иная инфраструктура. Одни подслушивают спецслужбы, другие постят в соцсетях изображения животных, третьи ремонтируют кабель, перебитый якорем. А российская угроза пока остается сюжетом для любителей фантастики.