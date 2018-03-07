Как сделать длинный скриншот на iPhone

Как сделать длинный скриншот на iPhoneСнимки экрана позволяют пользователям мобильных устройств легко и быстро делиться нужными данными, фиксировать баги и глюки системы, показывать другим пользователям примеры настроек и параметров.

Часто не получается сделать удобный для понимания скриншот из-за того, что нужная информация не помещается на одном экране. Есть простой выход из ситуации — создать длинный снимок экрана со всем неообходимым содержимым.

Зачем это нужно

Длинные снимки экрана могут быть полезны в таких ситуациях:

чтобы продемонстрировать все настройки системы или программы на одной картинке;

чтобы уместить все контакты или чаты в одном фото;

чтобы увидеть всю страницу сайта в мобильном браузере;

чтобы сохранить часть ленты/переписки в мессенджере или социальной сети одним фото.

Как это сделать

Теперь для создания длинного фото не придется использовать продвинутый фоторедактор и вручную склеивать скриншоты, достаточно сделать следующее:

1. Установите бесплатное приложение Tailor из App Store.

2. Сделайте серию снимков экрана, которые нужно объединить в один. Обязательно оставляйте одинаковый фрагмент на экране внизу одного скриншота и вверху следующего.

3. Запустите приложение и разрешите программе доступ к фото на iPhone.

4. Утилита сама распознает похожие снимки экрана и склеит их.

Остается проверить результат и сохранить снимок на устройстве.

⭐ Спасибо re:Store за полезный совет.