Как сделать длинный скриншот на iPhone 

Как сделать длинный скриншот на iPhoneСнимки экрана позволяют пользователям мобильных устройств легко и быстро делиться нужными данными, фиксировать баги и глюки системы, показывать другим пользователям примеры настроек и параметров.
Часто не получается сделать удобный для понимания скриншот из-за того, что нужная информация не помещается на одном экране. Есть простой выход из ситуации — создать длинный снимок экрана со всем неообходимым содержимым.
Зачем это нужно
Длинные снимки экрана могут быть полезны в таких ситуациях:
чтобы продемонстрировать все настройки системы или программы на одной картинке;
чтобы уместить все контакты или чаты в одном фото;
чтобы увидеть всю страницу сайта в мобильном браузере;
чтобы сохранить часть ленты/переписки в мессенджере или социальной сети одним фото.
Как это сделать
Теперь для создания длинного фото не придется использовать продвинутый фоторедактор и вручную склеивать скриншоты, достаточно сделать следующее:
1. Установите бесплатное приложение Tailor из App Store.
2. Сделайте серию снимков экрана, которые нужно объединить в один. Обязательно оставляйте одинаковый фрагмент на экране внизу одного скриншота и вверху следующего.
3. Запустите приложение и разрешите программе доступ к фото на iPhone.
4. Утилита сама распознает похожие снимки экрана и склеит их.
Остается проверить результат и сохранить снимок на устройстве.
⭐ Спасибо re:Store за полезный совет.