«ВКонтакте» заявила об утечке переписки пользователей

«ВКонтакте» рассказала об утечке сообщений своих пользователей

«ВКонтакте» рассказала об утечке сообщений 400 пользователей социальной сети третьим лицам через небезопасные VPN-сервисы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В свою очередь, не все сервисы аналитики фильтруют передаваемую им информацию, таким образом, в том числе персональные данные, могут оказаться общедоступны», — подчеркнули в пресс-службе «ВКонтакте». По словам представителя социальной сети, инцидент произошел из-за использования пользователями небезопасных VPN-сервисов, которые передают данные третьим лицам — например, сторонним сервисам аналитики. Клиенты одного из таких сервисов — SimilarWeb, по данным соцсети, получили информацию лишь 400 пользователей, которые могли передать ненадежным VPN-сервисам доступ к своим личным данным.

Директор по технологиям социальной сети Сергей Кубасов отметил в беседе с агентством, что если разрешить ненадежным VPN-приложениям или прокси-сервисам доступ к трафику на устройстве, разработчики сервиса могут получить персональные данные пользователей, включая историю посещений, личные сообщения, информацию об аккаунтах в разных сервисах, данные банковских карт.

В компании рекомендовали не использовать VPN-сервисы от непроверенных разработчиков, а также использовать последнюю версию официального приложения соцсети со встроенной защитой от перехвата https-трафика.