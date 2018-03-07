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Стадион «Зенита» превратился в космический корабль
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Стадион «Зенита» превратился в космический корабль 

ТК «Звезда» 7 марта 2018
Фото: lexander Lubyanchenko / ВКонтакте
Фотография «парящего» стадиона набирает популярность в Сети.
Впечатляющий кадр сделал житель Санкт-Петербурга в первый день весны. Александр Лубянченко сфотографировал стадион «Санкт-Петербург» в клубах утреннего тумана, от чего арена получилась похожей на парящий над городом космический корабль.
Снимок быстро набрал популярность в Интернете.
Интересно, что автор проекта петербургского стадиона японский архитектор Кисе Курокава называл свое детище не иначе как «космический корабль». Можно сказать, что его замысел в этой фотографии реализовал себя на 100%.
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