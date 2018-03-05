Microsoft оптимизировала Skype для устаревающих устройств

Разработчики компании Microsoft представили оптимизированную версию Skype для устройств на базе ранних версий Android. Приложение, предназначенное для Android 4.0.3-5.1, занимает существенно меньше места на диске, но при этом обеспечивает бесперебойную работу на устаревающих смартфонах или планшетах.

По словам представителей компании, в основе оптимизированной версии Skype лежат особые алгоритмы, которые выводят качество видеосвязи на новый уровень. Теперь беседы с использованием средств визуализации собеседника не будут превращаться в слайд-шоу, даже если скорость подключения оставляет желать лучшего.

Решение Microsoft выпустить оптимизированную версию популярного мессенджера выглядит вполне логичным. Согласно официальным данным, предоставленным компанией Google , по состоянию на начало марта 2018 года около 40% всех Android-устройств работают на базе одной из итераций Android 4 или Android 5.

Идеологически же выпуск Skype для устройств двух-четырехлетней давности является продолжением увлечения компании Google проектом Android Go. В его рамках поисковый гигант разрабатывает облегченные версии фирменных приложений, адаптируя их для устройств начального сегмента с небольшим объемом ОЗУ.

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Приложение: Скайп — бесплатные мгновенные сообщения и видеозв.

Разработчик: Skype

Категория: Связь

Цена: Бесплатно

Скачать: Google Play

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