Microsoft оптимизировала Skype для устаревающих устройств 

Разработчики компании Microsoft представили оптимизированную версию Skype для устройств на базе ранних версий Android. Приложение, предназначенное для Android 4.0.3-5.1, занимает существенно меньше места на диске, но при этом обеспечивает бесперебойную работу на устаревающих смартфонах или планшетах.
По словам представителей компании, в основе оптимизированной версии Skype лежат особые алгоритмы, которые выводят качество видеосвязи на новый уровень. Теперь беседы с использованием средств визуализации собеседника не будут превращаться в слайд-шоу, даже если скорость подключения оставляет желать лучшего.
Решение Microsoft выпустить оптимизированную версию популярного мессенджера выглядит вполне логичным. Согласно официальным данным, предоставленным компанией Google, по состоянию на начало марта 2018 года около 40% всех Android-устройств работают на базе одной из итераций Android 4 или Android 5.
Идеологически же выпуск Skype для устройств двух-четырехлетней давности является продолжением увлечения компании Google проектом Android Go. В его рамках поисковый гигант разрабатывает облегченные версии фирменных приложений, адаптируя их для устройств начального сегмента с небольшим объемом ОЗУ.
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Приложение: Скайп — бесплатные мгновенные сообщения и видеозв.
Разработчик: Skype
Категория: Связь
Цена: Бесплатно
Скачать: Google Play
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