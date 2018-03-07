Apple может выпустить HomePod за 150 и MacBook Air за $799

Apple может выпустить HomePod за 150 и MacBook Air за $799По данным японского издания Mac Otakara, с отсылкой на тайваньскую газету Economic Daily News, в этом году Apple намерена пополнить ассортимент бюджетных устройств.

От американского производителя электроники ждут сразу несколько доступных продуктов.

9.7-дюймовый iPad по цене в $259. О данной модели впервые заговорили еще в декабре. Релиз ожидают во втором квартале 2018 года. Актуальная стоимость самого доступного iPad сейчас составляет $349.

6.1-дюймовый iPhone с ценой в пределах 649 — 749 долларов. Удешевление производства возможно за счет использования ЖК-экрана вместо дорогостоящего OLED. Так в ассортименте компании может появиться 6.1-дюймовый iPhone.

MacBook Air по цене в 799 — 899 долларов. Переосмысленная линейка, которая станет продолжением ультратонких нетбуков. Предположительный анонс — второй квартал 2018 года.

HomePod за 150 — 200 долларов. Желая повторить успех Amazon , Apple вполне может выпустить более доступную версию «умной» колонки. Актуальная стоимость оригинальной HomePod составляет $349.

Среди всех названных устройств у нас — покупателей, больше всего шансов увидеть именно iPad и MacBook Air. Их анонс может состояться уже в следующем месяце. «Бюджетный» iPhone подоспеет к осени, а о сроках выхода HomePod пока ничего неизвестно.