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Произошла самая мощная атака за всю историю интернета
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Зафиксирована самая мощная кибератака за всю историю интернета 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Разработчики веб-сервиса GitHub рассказали о мощнейшей DDoS-атаке на их ресурс. Об этом сообщает Wired.
По словам владельцев сайта, хакеры попытались вывести сервис из строя, обрушив на него атаку мощностью 1,35 терабайта в секунду. В результате серверы GitHub «упали» примерно на 10 минут. Пользователи пожаловались на недоступность ресурса.
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После того, как система определила атаку, она автоматически отправила запрос о помощи сервису Akamai Prolexic, который взял на себя роль посредника: он маршрутизировал весь входящий и исходящий трафик от GitHub и провел данные через собственные центры защиты, чтобы отсеять и заблокировать вредоносные пакеты трафика. Уже через восемь минут атака была полностью отражена.
Эксперты утверждают, что на этот раз хакерам удалось провести самую крупную DDoS-атаку в истории. «Мы никогда не сталкивались с атаками мощностью в 1,35 терабайт в секунду», — рассказал вице-президент по безопасности Akamai Джош Шаул.
В конце февраля сотрудники компании Fortinet рассказали об обновленной версии крупнейшего в мире ботнета Mirai.
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