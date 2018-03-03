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Оптическая иллюзия с iPhone X взбудоражила соцсети
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Портал в другой мир: оптическая иллюзия с iPhone X взбудоражила соцсети 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пользователи соцсетей обсуждают новую оптическую иллюзию, созданную с помощью iPhone X. Видео с необычным эффектом опубликовал разработчик Питер Норрби в Twitter.
"Никакой пост-обработки", — отметил автор видео.
На записи показан смартфон, экран которого превратился в "бездонную дыру". Пользователи соцстей отметили, что изображение не только объемно, но и меняется в зависимости от положения устройства.
"Он открывает портал в другой мир!", — отметил @GladstarGTSchl.
Некоторые пользователи предположили, что новое приложение использует технологию дополнительной реальности и следит за движением головы, которое фиксируется при помощи Face ID.
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