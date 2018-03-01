«Выборы — время для хайпожоров»

В минувшие выходные в сети разгорелся скандал вокруг откровенных стикеров во «ВКонтакте», которые двусмысленно намекали молодым избирателям о необходимости пойти на выборы и «повзрослеть». «Лента.ру» выяснила, кто стоит за созданием откровенных стикеров и паблика «Только для взрослых». Им оказался управляющий партнер креативного агентства BlackLight Максим Перлин — пиарщик, известный своими провокационными проектами: эротический календарь от студенток МГУ в подарок Путину в 2010 году, неоднозначный сервис по распознаванию лиц FindFace и вот теперь — паблик «Только для взрослых», который агентство делает в партнерстве с журналом MAXIM. «Лента.ру» поговорила с Перлиным о том, зачем он запустил откровенные стикеры и кому все это нужно.

«Лента.ру»: Зачем вы создали этот паблик?

Наша цель — сделать «Только для взрослых» (ТДВ) самым популярным сообществом« ВКонтакте». Мы уже набрали 430 тысяч подписчиков только за первый месяц работы и продолжим расти дальше. После выборов планируем прокачивать сообщество на других хайповых инфоповодах. Когда станем достаточно популярными, возможно, подумаем о монетизации.

Как появился стикерпак с девушками, о котором все говорят?

Мы выбрали для продвижения сообщества самую провокационную, на наш взгляд, форму. Стикеры очень популярны среди пользователей «ВКонтакте», поэтому мы решили раздавать их нашим подписчикам бесплатно и одновременно обыграть громкий инфоповод в юмористическом ключе с учетом горячего времени избирательной кампании. Так появилась идея набора с девушками в стиле MAXIM, которые намекают, что пора бы повзрослеть. Стикеры совмещают эротику с предвыборной повесткой, используют игру слов и повторяют актуальные мемы на эту тему.

При чем здесь журнал MAXIM?

MAXIM мы пригласили в проект как информационного партнера, также редакция журнала делает часть контента для нашего паблика, поэтому там его логотип. Мы сейчас обсуждаем наше дальнейшее партнерство.

Кто автор стикеров?

Отрисовкой набора занимался художник Валентин Поздняков. Он очень крутой иллюстратор, но, видимо, впервые столкнулся с задачей разработки подобных стикеров, решил взять за основу работы более опытных коллег и увлекся. Нас он не предупредил, поэтому проконтролировать чистоту авторских прав мы не могли: проверить стикеры на плагиат, в отличие от текста, сложно.

Работы художницы Фортуны мы раньше никогда не видели, как и коллеги из MAXIM. Главный редактор Александр Маленков уже говорил в комментарии СМИ, что смотрел стикеры, и, по его мнению, свою задачу они выполняют. Получается, что автор нас всех подставил, переоценив свои силы. И он, и мы еще раз хотим извиниться перед Фортуной. Нам очень жаль, что ситуация приняла подобный поворот.

Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

Почему такой скандал вокруг этого?

По стечению обстоятельств, стикерпак был опубликован в выходные, а Фортуна написала свой пост в ночь с субботы на воскресенье. Мы все были в отключке и не смогли вовремя прокомментировать ситуацию, просто было немного не до этого — а MAXIM благородно не стал нас «сдавать», поэтому возникла интрига с неназванным третьим лицом в проекте. Мы планировали оставаться инкогнито до выборов и раскрыть себя уже после 18 марта, когда сообщество резко расширит линейку форматов и превратится в мощную контентную площадку. Но получилось так, что проект выстрелил раньше.

Сколько все-таки вам стоили стикеры?

Реализация стикерпака происходила в рамках договоренностей с «ВКонтакте», подробностей которых мы раскрывать не будем.

Получаете ли вы деньги от государства на продвижение выборов?

Конечно, нет! Выборы — это время для хайпожоров. Сейчас все обсуждают только их — посмотрите, например, как Coub накручивает себе просмотры дебатами. Вообще, рекомендуем всем медийщикам использовать эту тему в рамках вирусного маркетинга. Ну и прийти голосовать 18 марта, конечно.