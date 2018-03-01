В Twitter появилась функция закладок

Today we are rolling out a new ‘share’ icon that allows you to:



☑️Direct Message Tweets to others

☑️Share Tweets via email or text message

☑️Bookmark Tweets you want to save— Twitter (@Twitter) 28 февраля 2018 г. Пользователи социальной сети Twitter получили возможность сохранять понравившиеся им сообщения с помощью закладок. Об этом в среду сообщила пресс-служба соцсети на собственной странице в Twitter.

"Нашли что-нибудь историческое? Не хотите забыть шутку? Есть статья, которую хотите прочитать позже? Сохраните твит в закладках и вернитесь к нему, когда захотите", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что закладки будут видны лишь самому пользователю, который их поставил.