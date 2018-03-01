В Twitter появилась функция закладок 

Пользователи социальной сети Twitter получили возможность сохранять понравившиеся им сообщения с помощью закладок. Об этом в среду сообщила пресс-служба соцсети на собственной странице в Twitter.
Today we are rolling out a new ‘share’ icon that allows you to:
☑️Direct Message Tweets to others
☑️Share Tweets via email or text message
☑️Bookmark Tweets you want to save— Twitter (@Twitter) 28 февраля 2018 г.
"Нашли что-нибудь историческое? Не хотите забыть шутку? Есть статья, которую хотите прочитать позже? Сохраните твит в закладках и вернитесь к нему, когда захотите", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что закладки будут видны лишь самому пользователю, который их поставил.
Twitter (от англ. глагола to tweet — "щебетать") — социальная сеть, которая позволяет пользователям обмениваться короткими сообщениями, организовывать опросы, публиковать изображения и видеоролики. Создателями Twitter были сотрудники американской компании OdeoДжек Дорси, Ноа Гласс, Эван Уильямс и Биз Стоун. Первое сообщение в Twitter было опубликовано 21 марта 2006 года. На сегодня социальной сетью пользуются более 300 млн человек, ежедневно публикуется около 0,5 млрд "твитов".