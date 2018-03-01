Ещё
YouTube удалил видео СБУ о «российских спецслужбах»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

YouTube удалил видео СБУ о «российских спецслужбах» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Видеохостинг YouTube удалил с официальной страницы Службы безопасности Украины (СБУ) видео, в котором рассказывается об активизации "российских спецслужб" с целью дестабилизации ситуации в стране. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
"Основанием для такого решения стали "отметки" видео интернет-пользователями как недопустимого. Администрация YouTube поддержала эту позицию. Сейчас наши специалисты, используя предложенный YouTube инструментарий, выясняют причины принятия такого решения", — заявили в СБУ.
В ведомстве считают, что жалобы на видео являются "очередными доказательствами подрывной деятельности спецслужб РФ против Украины".
СБУ регулярно заявляет о задержаниях "агентов российских спецслужб" и россиян, которые якобы готовят диверсии на Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что она не участник внутриукраинского конфликта и никаких агентов российских спецслужб и войск на Украине нет.
РИА Новости: последние новости
"Стать Золушкой": в Сети запустили новый опасный флешмоб Илон Маск назвал "пароль" от глобального интернета Правительство Украины готовит слежку за гражданами, считают общественники
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пентагон «осадил» Порошенко после слов об оружии21
«Газпром» резко отреагировал на решение по «Нафтогазу»24
Путин поставил условие транзита газа через Украину712
«Хамло!»: Россияне заступились за Собчак101
Раскрыта роль Украины в возможной войне США с РФ16
Видео
03:51
Путин поставил условие транзита газа через Украину
Экономика Украина
00:58
Порошенко обратился к РФ с требованием по Крыму
Украина В мире
00:39
Бузовой запретили выступать в намоленном месте
Шоу-бизнес
00:34
«Пули прошли насквозь»: неизвестный устроил стрельбу в Петербурге
Происшествия
00:44
«Жириновский хамло»: россияне заступились за Собчак
Шоу-бизнес
00:53
«Желаю этой помойке закрыться»: скандал на НТВ
Происшествия
00:54
Польский журналист решил покинуть Россию
Происшествия
01:30
Назван тайный покровитель Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
03:15
«Доигрался Жир!» Реакция штаба Собчак на инцидент у Соловьева
Политика Выборы 2018
02:16
Уцелевшего в схватке с крокодилом жирафа съели львы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение