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Россиян предупредили о новой опасности
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Россиян предупредили о новой опасности 

Рамблер 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Роскомнадзор предупредил об опасности установки приложения GetСontact и его аналогов.
«Устанавливая подобные приложения, вы даете ему доступ на всю (!) информацию (включая личную) со своей страницы или телефона. А как же иначе другие узнают, как они у вас записаны или когда вы в последний раз были в сети?», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Роскомнадзор предупредил, что все контактные данные телефона, среди которых могут быть пароли от личных кабинетов и PIN-коды кредитных карт, оказываются в общедоступных базах.
Кроме того, разработчики приложения могут продавать базы мошенникам и финансовым брокерам.
Приложение GetContact возглавило список бесплатных приложений AppStore в России. Приложение работает по принципу шпиона и позволяет узнать, как незнакомый абонент записан в контактах других пользователей приложения. В Белоруссии, Казахстане и Азербайджане осуществляемая GetContact деятельность была признана незаконной, а само приложение удалено из AppStore.
 Ещё 26 источников 
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