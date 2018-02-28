Россиян предупредили о новой опасности

Роскомнадзор предупредил об опасности установки приложения GetСontact и его аналогов.

«Устанавливая подобные приложения, вы даете ему доступ на всю (!) информацию (включая личную) со своей страницы или телефона. А как же иначе другие узнают, как они у вас записаны или когда вы в последний раз были в сети?», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Роскомнадзор предупредил, что все контактные данные телефона, среди которых могут быть пароли от личных кабинетов и PIN-коды кредитных карт, оказываются в общедоступных базах.

Кроме того, разработчики приложения могут продавать базы мошенникам и финансовым брокерам.

Приложение GetContact возглавило список бесплатных приложений AppStore в России. Приложение работает по принципу шпиона и позволяет узнать, как незнакомый абонент записан в контактах других пользователей приложения. В Белоруссии, Казахстане и Азербайджане осуществляемая GetContact деятельность была признана незаконной, а само приложение удалено из AppStore.