Героиня ужастика «вылезла» из телевизора

Разработчик операционной системы для смартфонов iPhone Абишек Сингх в дополненной реальности воссоздал культовую сцену из фильма ужасов «Звонок».
I reenacted a famous scene from 'The Ring' to bring #horror movies to life in AR#madewithunity #ARKit pic.twitter.com/fRU2ul56ki— Abhishek Singh (@shekitup) 21 февраля 2018 г.
Программист Абхишек Сингх, разработчик iOS, «сделал реальной» культовую сцену из фильма «Звонок», где героиня Самара Морган выходит из телевизора.
«Вытащить» девочку из телевизионного ящика ему удалось с помощью дополненной реальности. Новейшие компьютерные разработки сделали ролик реалистичным.
На опубликованном в Twitter ролике виден большой телевизор с кадрами из фильма. Затем из него вылезает проклятая девочка, которая начинает преследовать оператора по квартире, неожиданно появляясь в разных частях комнаты.
Подписчики программиста оценили разработку, выразив слова восхищения, другие заявили, что «никогда не хотят этого видеть».