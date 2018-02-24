Героиня ужастика «вылезла» из телевизора

Разработчик iOS «оживил» проклятую девочку из «Звонка»

I reenacted a famous scene from 'The Ring' to bring #horror movies to life in AR#madewithunity #ARKit pic.twitter.com/fRU2ul56ki— Abhishek Singh (@shekitup) 21 февраля 2018 г. Разработчик операционной системы для смартфонов iPhone Абишек Сингх в дополненной реальности воссоздал культовую сцену из фильма ужасов «Звонок».

Программист Абхишек Сингх, разработчик iOS, «сделал реальной» культовую сцену из фильма «Звонок», где героиня Самара Морган выходит из телевизора.

«Вытащить» девочку из телевизионного ящика ему удалось с помощью дополненной реальности. Новейшие компьютерные разработки сделали ролик реалистичным.

На опубликованном в Twitter ролике виден большой телевизор с кадрами из фильма. Затем из него вылезает проклятая девочка, которая начинает преследовать оператора по квартире, неожиданно появляясь в разных частях комнаты.

Подписчики программиста оценили разработку, выразив слова восхищения, другие заявили, что «никогда не хотят этого видеть».