Facebook перестал работать

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В работе Facebook произошел глобальный сбой 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
В работе Facebook произошел глобальный сбой. Об этом сообщает Down Detector.
Не работает сайт и мобильное приложение.
Пользователи столкнулись с трудностями в России, Украине, Европе, Вьетнаме, Южной Корее и других странах.
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