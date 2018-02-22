Facebook перестал работать

В работе Facebook произошел глобальный сбой

В работе Facebook произошел глобальный сбой. Об этом сообщает Down Detector.

Не работает сайт и мобильное приложение.

Пользователи столкнулись с трудностями в России, Украине, Европе, Вьетнаме, Южной Корее и других странах.