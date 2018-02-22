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Facebook перестал работать
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В работе Facebook произошел глобальный сбой
Газета.Ru
2 часа назад
Фото:
Reuters
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6
В работе Facebook произошел глобальный сбой. Об этом сообщает Down Detector.
Не работает сайт и мобильное приложение.
Пользователи столкнулись с трудностями в России, Украине, Европе, Вьетнаме, Южной Корее и других странах.
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