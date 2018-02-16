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Турецкий кот уснул в толпе и прославился
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Турецкий кот уснул в центре толпы и прославился 

Lenta.ru 7 часов назад
В сети набирает популярность ролик, на котором люди с трудом обходят кошку, заснувшую прямо у выхода из метро на одной из самых оживленных площадей Стамбула. Пост под названием «Коту все равно» набрал более двух с половиной миллионов просмотров на Facebook.
Судя по видео, животному удалось оставаться невозмутимым даже когда прохожие, сходящие с эскалатора на площади Таксим, спотыкались об него. Индифферентность кошки вызвала восторг пользователей соцсетей. «Вот сволочь! Даже не подумает подвинуться!» — говорится в комментариях. «Вот поэтому я недолюбливаю кошек», — сообщил один из юзеров.
В феврале посетители имиджборда Reddit растираживали снимок, на котором дрались две одинаковые рыжие кошки. «Война» животных на фотографии спровоцировала пользователей на фотошоп-баттл.
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