Турецкий кот уснул в толпе и прославился

Турецкий кот уснул в центре толпы и прославился

В сети набирает популярность ролик, на котором люди с трудом обходят кошку, заснувшую прямо у выхода из метро на одной из самых оживленных площадей Стамбула. Пост под названием «Коту все равно» набрал более двух с половиной миллионов просмотров на Facebook.

Судя по видео, животному удалось оставаться невозмутимым даже когда прохожие, сходящие с эскалатора на площади Таксим, спотыкались об него. Индифферентность кошки вызвала восторг пользователей соцсетей. «Вот сволочь! Даже не подумает подвинуться!» — говорится в комментариях. «Вот поэтому я недолюбливаю кошек», — сообщил один из юзеров.

В феврале посетители имиджборда Reddit растираживали снимок, на котором дрались две одинаковые рыжие кошки. «Война» животных на фотографии спровоцировала пользователей на фотошоп-баттл.