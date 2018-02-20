В работе Telegram произошел масштабный сбой

Пользователи Telegram столкнулись с проблемами при отправке и получении сообщений в мессенджере. Т Перебои наблюдаются как в вэб-версии Telegram, так и в приложениях Telegram и Telegram X для мобильных устройств.

Пользователи мессенджера на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, отмечают, что Telegram также работает с перебоями в некоторых странах, включая Италию, Испанию, Францию.