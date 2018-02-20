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В работе Telegram произошел масштабный сбой
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В работе Telegram произошел масштабный сбой 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Пользователи Telegram столкнулись с проблемами при отправке и получении сообщений в мессенджере. Т  Перебои наблюдаются как в вэб-версии Telegram, так и в приложениях Telegram и Telegram X для мобильных устройств.
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Пользователи мессенджера на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, отмечают, что Telegram также работает с перебоями в некоторых странах, включая Италию, Испанию, Францию.
Ранее сбои в работе мессенджера наблюдались 18 и 25 декабря. Тогда пользователи Telegram сообщали, что сервис работал медленно или не работал вовсе, выдавая сообщение "server error". Кроме того, 19 декабря основатель мессенджера Павел Дуров заявлял, что его издательский сервис Telegraph недоступен якобы из-за поступивших из России жалоб на ресурс.
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