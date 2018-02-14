Минкомсвязь допустила блокировку YouTube и Instagram

Минкомсвязь не исключила возможность блокировки в РФ YouTube и Instagram

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Google можно приостановить в одной отдельно взятой стране, пошутил Медведев

"А часовню тоже я разрушил?". Эксперт о новых обвинениях Лондона в адрес РФ

Власти США обвинили NBC News в дезинформации по "вмешательству" РФ в выборы