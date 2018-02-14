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Минкомсвязь допустила блокировку YouTube и Instagram
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Минкомсвязь не исключила возможность блокировки в РФ YouTube и Instagram 

РИА Новости 14 февраля 2018
Фото: REUTERS/Charles Platiau
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров не исключил, что доступ к YouTube и Instagram в РФ может быть заблокирован из-за иска бизнесмена Олега Дерипаски.
Ранее в соцсетях и СМИ появился ролик, в котором Навальный обвинил Дерипаску в противоречащих закону действиях. Представитель Дерипаски заявил, что обвинения лживы, и он намерен защищать честь и достоинство в судебном порядке. В субботу по решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края об обеспечительных мерах по исковому заявлению Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам, на которых была размещена информация из фильма. Газета "Ведомости" 12 февраля сообщила, что из-за обеспечительных мер по иску Дерипаски в России могут быть заблокированы Instagram и YouTube.
"Если какие-то ресурсы не соблюдают российское законодательство или не выполняют решения российских судов, то в соответствии с российским законодательством доступ к ним может быть заблокирован", — сказал Никифоров РИА Новости, отвечая на вопрос, может ли быть заблокирован доступ к YouTube и Instagram в РФ из-за иска Дерипаски.
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