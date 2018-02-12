Скандал с Дерипаской может лишить россиян Instagram

Instagram и YouTube должны удалить фотографии и видео о личной жизни Дерипаски

Из-за обеспечительных мер по иску Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли) в России могут быть заблокированы Instagram и YouTube. Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края принял определение о внесении в список сайтов с запрещенной информацией 14 постов в Instagram и 7 видероликов на YouTube, следует из реестра Роскомнадзора . Определение было вынесено 9 февраля, у Instagram и YouTube по закону есть три рабочих дня чтобы удалить эту информацию. Поскольку не у всех провайдеров есть техническая возможность блокировать отдельные интернет-страницы, это означает что часть пользователей рунета может остаться без доступа к Instagram и YouTube.

Два из 14 спорных постов в Instagram и все семь роликов на YouTube не были удалены к 12:00 понедельника, 12 февраля, убедились «Ведомости»

Представитель Роскомнадзора (ведет реестр сайтов с запрещенной информацией и отвечает за их блокировку) уточнил что у сервисов есть время до вечера среды, 14 февраля. Прежде Роскомнадзор острожно подходил к блокировке таких массовых сервисов как YouTube, Instagram, Facebook и Twitter. Иногда ведомство месяцами добивалось от этих сервисов добровольного удаления тех или иных аккаунтов.

Представитель Facebook (управляет Instagram) не смог оперативно прокомментировать ситуацию. Представитель Google (управляет YouTube) отказался от комментариев.

Дерипаска подал иск к Вашукевич и Кириллову 9 февраля в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. По словам представителя бизнесмена, истцы нарушили тайну частной жизни Дерипаски.

Бизнесмен подал в суд после выхода расследования политика Алексея Навального . Политик на основании постов Рыбки и ее книги рассказал, что Дерипаска и вице-премьер России Сергей Приходько якобы вместе отдыхали на яхте бизнесмена в Норвегии. По данным Фонда борьбы с коррупцией, с ними было несколько моделей, среди которых и Вашукевич, которая написала книгу после этой поездки. На яхте бизнесмен якобы обсуждал с Приходько отношения России и США.

Сами фотографии с Дерипаской и Приходько Вашукевич разместила на Instagram еще в октябре 2017 г. Тогда же вышли ее ролики на Youtube об отношениях с Дерипаской.

Подав иск, Дерипаска добился обеспечительных мер против Навального, Instagram, Youtube, а также некоторых СМИ, которые разместили у себя спорные фотографии и видео. Такие обеспечительные меры по иску о тайне частной жизни были вынесены в России впервые, говорил прежде представитель Роскомнадзора. Обычно сайты могут быть заблокированы еще до решения суда по существу в случае нарушения авторских прав или если СМИ разместило призывы к массовым беспорядкам.

После иска Дерипаски Вашукевич удалила большую часть фотографий с Дерипаской из своего Instagram кроме одной. Также уже после выхода расследования, днем 9 февраля она опубликовала в Instagram видеоролик, где рассказала новые детали отдыха с Дерипаской и Приходько. Ссылки на два этих поста, а также ссылки на четыре ее ролика о Дерипаске на YouTube внесены в реестр Роскомнадзора, контент по ним к середине понедельника, 12 февраля не был удален.

Навальный также не стал удалять расследование ни с собственного сайта ни со своего канала на YouTube. Представители Навального заявили, что оспорят решение суда.