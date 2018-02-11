Сбербанк запустил мессенджер в своём мобильном приложении

В приложении «Сбербанк. Онлайн» появился мессенджер, в котором клиенты могут общаться друг с другом или переводить деньги. Новая вкладка называется «Диалоги β».

«Переписка защищена технологиями Сбербанка. Отправляйте сообщения и переводите деньги», — говорится в системном сообщении. Собеседника можно найти по имени в записной книжке или по номеру телефона. Перед началом диалога пользователь видит две вкладки: «сообщение» и «деньги». Разработчики отмечают, что переписка защищена.

На момент публикации материала Сбербанк не ответил на запрос RNS.