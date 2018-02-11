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Сбербанк запустил мессенджер
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Сбербанк запустил мессенджер в своём мобильном приложении 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В приложении «Сбербанк. Онлайн» появился мессенджер, в котором клиенты могут общаться друг с другом или переводить деньги. Новая вкладка называется «Диалоги β».
Собеседника можно найти по имени в записной книжке или по номеру телефона. Перед началом диалога пользователь видит две вкладки: «сообщение» и «деньги». Разработчики отмечают, что переписка защищена.
«Переписка защищена технологиями Сбербанка. Отправляйте сообщения и переводите деньги», — говорится в системном сообщении.
На момент публикации материала Сбербанк не ответил на запрос RNS.
В октябре 2017 года источники RNS сообщали, что Сбербанк ведет переговоры о покупке российского мессенджера Dialog. Источник в банке говорил, что на первом этапе Dialog будет использоваться для внутрикорпоративной переписки. Впоследствии из него планируется сделать аналог китайского WeChat.
«Чтобы люди могли делать покупки через этот мессенджер, проводить платежи, оплачивать ЖКХ и все остальное. Идея в том, чтобы через этот мессенджер можно было делать то же самое, что и через «Сбербанк Онлайн»», — говорил источник в Сбербанке.
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