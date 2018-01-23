Не обновляете Windows? Это грозит тюрьмой

Обновление Windows опасно, но за его отключение грозят тюрьмой. Что делать?

Intel призвала временно отказаться от установки патчей для устранения уязвимостей Spectre и Meltdown. В противном случае можно столкнуться с частыми перезагрузками компьютера, говорится в сообщении на сайте производителя процессоров.

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Сами пользователи пытаются понять, как отключить автоматическое обновление Windows 10. Редакция Pro позволяет отложить установку обновлений лишь на время, а на домашней версии «десятки» нельзя сделать даже этого.

Вопрос, связанный с обновлениями, не раз задавали в форуме поддержки Microsoft. СМИ обратили внимание на ответы модератора русскоязычного раздела о том, что отключение автоматических обновлений Windows 10 при помощи сторонних программ — это нарушение лицензионного соглашения, которое влечет за собой в том числе уголовную ответственность.

Является ли это официальной позицией Microsoft, пока непонятно. В российском офисе компании, куда обратилась редакция Business FM, обещали предоставить комментарии позже.

Что делать обычным пользователям — отключить обновление системы или же смириться с постоянными перезагрузками ПК?

Алексей Лукацкий, эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems:

«Я бы прислушался к рекомендации Intel, потому что действительно разработанный патч приводит к постоянной перезагрузке компьютера. Это говорит о том, что компания поторопилась в условиях шумихи, которая сейчас происходит в средствах массовой информации, и быстро выпустила патч, не проведя всех необходимых тестирований. Это привело к неработоспособности ряда компьютеров, пользователи страдают. Чтобы с этим не сталкиваться, я бы подождал, может быть, пару недель, до того момента пока компания не выпустит нечто более стабильное. Что касается компании Microsoft, с одной стороны, ее опасения, что отказ от автоматического обновления приведет к снижению защищенности пользовательских данных и пользовательских компьютеров, что, в свою очередь, скажется на репутации компании, вполне обоснован. Но, с другой стороны, требовать от пользователя обязательного обновления, а самое главное, угрожать неким законодательством, не совсем корректно. Это не более чем запугивание со стороны, может быть, не очень компетентных администраторов форума».

Есть ли риск стать фигурантом уголовного дела, отключив автоматическое обновление системы?

Вадим Колосов, член кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим отраслям права интеллектуальной собственности:

«Является ли это нарушением, вопрос достаточно спорный, потому что правообладатели, производители программ вправе устанавливать те или иные технические ограничения на функционирование программы. Действительно, использование сторонних средств для модификации этих технических средств защиты может являться нарушением, но, с другой стороны, это точно не повлечет уголовной ответственности в связи с тем, что не причинит ущерба в необходимом объеме. Это первое. Второе: технические меры защиты направлены на то, чтобы права правообладателя не нарушались. Отключение автоматического обновления едва ли можно отнести к тем самым техническим мерам защиты от нарушений прав на программу. Риски для пользователя крайне малы, и если по каким-то соображениям пользователь считает, что ему не нужно автоматическое обновление, я полагаю, он может его отключить без рисков каких-то последствий, ответственности».

Intel также сообщила, что установка ранее выпущенных патчей против Spectre и Meltdown снижает производительность ПК, в некоторых случаях на 25%.

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