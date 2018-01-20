Ещё
В РФ введут биометрию по лицам в интернете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России внедряют технологию распознавания лиц для сдачи тестов в интернете 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

Технология распознавания лиц компании VisionLabs, 25% акций которого принадлежит Сбербанку, позволяет сдавать экзамены и тесты студентам вузов онлайн, что делает процесс образования в России более гибким и доступным, сообщил РИА Новости генеральный директор и основатель VisionLabs Александр Ханин.

"Использование распознавания в образовании уже сейчас доказало свою эффективность — это дисциплинирует студентов как в процессе обучения, так и во время прохождения экзаменов и тестов. Вузы с дистанционным образованием могут полностью перевести все процессы в онлайн без тревог о том, что студенты могут мошенничать на тестах или при обучении. Для программ с очным обучением это возможность перенести процесс сдачи экзаменов, тестов и домашнего задания в онлайн", — сказал он.

Глава VisionLabs в качестве примера назвал Московский Институт Психоанализа, который внедрил решение по распознаванию лиц VisionLabs LUNA в систему обучения и тестирования студентов для удаленной идентификации. При использовании учебного портала студенты института получают доступ к материалам курса и к сдаче тестов и экзаменов тогда как ранее это было невозможно из-за использования системой стандартного механизма доступа по паролю.

"С внедрением распознавания по лицу институт смог перенести процесс сдачи экзаменов в удаленный онлайн-формат. В настоящий момент более 5 тысяч студентов получают доступ к материалам курса каждую неделю с помощью биометрической идентификации. Около 5% студентов пытаются использовать третьи лица для сдачи экзаменов, но система предотвращает все случаи мошенничества. Мы ожидаем, что онлайн-обучение с подобной идентификацией будет набирать популярность среди Вузов в России, так как делает образование более гибким и доступным", — сообщил Ханин.

Биометрическая идентификация способствует повышению качества обучения студентов, которые больше не надеются на нелегальные способы сдачи тестов и экзаменов, а более ответственно подходят к подготовке. Также студенты стали более осознанно и ответственно подходить к работе с материалами, так как понимают, что их активность фиксируется, добавил он.

VisionLabs — один из мировых лидеров в области создания систем компьютерного зрения и машинного обучения. Флагманским продуктом компании является платформа распознавания лиц LUNA, которую уже сегодня используют более 40 банков и национальных кредитных бюро в России и СНГ. Наиболее значимым внедрением платформы LUNA является проект создания биометрической платформы Сбербанка.

РИА Новости: последние новости
Twitter опроверг информацию о чтении сотрудниками сообщений пользователей Политолог: Киев проявил недальновидность, запрещая российские сайты В Сети опубликовали видео с генпрокурором Украины, танцующим с собакой
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США открестились от заявления Киева
«Смывший грехи» Саакашвили стал звездой соцсетей
США «возвращаются к холодной войне »
Стали известны доходы Шурыгиной
Схватка собаки и крокодила попала на видео
Видео
01:25
Пилоты виртуозно посадили самолет в шторм
Происшествия
00:30
Кадры задержания совершившего нападение в Бурятии подростка
Происшествия
02:06
Трамп «взялся» за Донбасс: зачем США перенос «Минска» в Казахстан
В мире Статьи
00:59
Необычная авария погубила вертолет ВМФ США
США Армия
22:53
Батюшка по совместительству служит официантом
Общество
00:49
Британский депутат заснул во время дебатов по Brexit
В мире Европа
00:25
Страшный таран на Дмитровском шоссе попал на видео
ДТП Происшествия
01:57
Рассказали, какой продукт необходим на случай апокалипсиса
Общество
01:50
Брак Яковлевой дал трещину
Шоу-бизнес
00:37
Песков рассказал о купаниях Путина на Крещение
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение