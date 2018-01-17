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Более 25 млн платежей на сумму 30,3 млрд руб. совершено через Единый портал госуслуг в 2017 г.
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Более 25 млн платежей на сумму 30,3 млрд руб. совершено через Единый портал госуслуг в 2017 г. 

Агентство «Москва» 17 января 2018
Объем платежей через Единый портал госуслуг в 2017 г. превысил 30 млрд руб., сообщили в пресс-службе министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России).
«Минкомсвязь России сообщает, что в 2017 г. через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) было совершено более 25 млн платежей на общую сумму 30,3 млрд руб. Объем платежей, совершаемых пользователями портала госуслуг, ежегодно увеличивается в три раза с 2014 г. По сравнению с 2016 г. объем платежей вырос более чем в 3,5 раза. Так, в 2014 г. совершено платежей на общую сумму 780 млн руб., в 2015 г. — на 2,9 млрд руб., в 2016 г. — на 8,1 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на Едином портале госуслуг на конец 2017 г. было зарегистрировано более 60 млн граждан России. «Они предпочитают оплачивать госуслуги через ЕПГУ. Этому способствует ряд экономических мер: возможность оплачивать госуслуги с понижающим коэффициентом 0,7, штрафы ГИБДД со скидкой 50% в течение 20 дней после назначения. Удобство интерфейса, которое оценили пользователи и профессиональное сообщество, а также рост числа пользователей электронных госуслуг обеспечили такой впечатляющий прирост», — приводятся в сообщении слова директора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимира Авербaха.
В 2017 г. пользователи ЕПГУ больше всего оплачивали налоговые задолженности (15 млрд руб.), государственные пошлины (7,9 млрд), штрафы (5 млрд), судебные задолженности (1,4 млрд). Оплатить начисления можно с помощью банковских карт, электронных кошельков и через мобильный телефон. Также в личном кабинете можно скачать квитанцию для оплаты в банке.
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