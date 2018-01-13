Оптическая иллюзия с шариками спровоцировала споры в Сети

Оптическая иллюзия с белыми шариками спровоцировала споры в Сети

«Они движутся сверху вниз или справа налево?». Интернет-сообщество никак не придёт к единому мнению. А что видите вы?

На популярном портале Reddit человек с ником d023n выложил гифку с белыми мигающими кружочками, которая вызвала бурные обсуждения в интернете. Пользователи никак не могут решить, в какую сторону они движутся. Одни считают, что загадочные шарики перемещаются сверху вниз, другие уверяют — справа налево! Причём, наклон монитора или головы никак не влияют на восприятие. Все видят одну и ту же анимированную картинку, но мозги воспринимают её по-разному.