Назван самый популярный мессенджер в России

Столичные владельцы гаджетов отдают предпочтение мессенджеру Telegram — им пользуется 23% москвичей.

Наиболее популярным мессенджером в Российской Федерации стал WhatsApp. Так, на свои смартфоны приложение установили 71% пользователей в Москве и 59% человек по всей России.

Такие данные приводит в своем отчете институт современных медиа MomriInstitute.

Отмечается, что в исследовании приняли участие жители городов, в которых население превышает 100 тысяч человек.

На втором месте оказалось не менее известное приложение Viber — 37% пользователей в столице и 36% пользователей в Российской Федерации.

«Серебро» досталось мессенджеру социальной сети «Вконтакте». По данным отчета, этому приложение отдают предпочтение 27% москвичей и 32% пользователей из других городов нашей страны.

Также в список наиболее популярных мессенджеров попало приложение Facebook — 23% жителей Москвы и 14% владельцев смартфонов по всей России

Столичные пользователи гаджетов отдают предпочтение мессенджеру Telegram — им пользуется 23% москвичей. Кроме того, данный мессенджер установлен на смартфонах у 19% жителей Российской Федерации. Приложение Telegram наиболее распространено у молодых людей 18-24 лет и 25-34 лет. А мужчины пользуются данным мессенджером чаще женщин.

Кроме того, более половины опрошенных пользуются мессенджером Telegram постоянно, а 30% из них открывают приложение редко или никогда, сообщает газета «Известия».

Ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp произошел сбой.