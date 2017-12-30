Ещё
В СБУ углядели новый «российский след» в кибератаках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СБУ усматривает «российский след» в хакерских атаках на инфраструктурные информсистемы на Украине 

BFM.RU 39 минут назад
Фото: EPA

Служба безопасности Украины установила российское происхождение последних хакерских атак, которые были осуществлены осенью на правительственные и инфраструктурные информационные системы страны, сообщил глава СБУ Василий Грицак.

В интервью агентству «Интерфакс» глава СБУ напомнил, что осенью 2017 года была массовая фишинговая рассылка на официальные электронные адреса центральных органов исполнительной власти, которая содержала вредоносное программное обеспечение, для похищения уязвимой информации.

«Сотрудники СБУ установили, что после открытия вредоносной программы реализовывался механизм полного удаленного управления пораженным компьютером. В частности, мы выяснили, что клиентская часть хакерского программного обеспечения «DarkTrack» после установки на компьютеры соединялась с серверным оборудованием с российскими IP-адресами. Фактически… хакеры могли получать возможность скрыто и удаленно администрировать украинские веб-ресурсы и получать с них информацию», — рассказал Грицак.

Кроме того, по его словам, СБУ зафиксировала организованные спецслужбами РФ кибератаки двумя разновидностями вируса типа PSCrypt.

Глава СБУ пояснил, что хакеры отправляли файлы с вредоносным программным обеспечением, предназначенным для шифрования информационных систем региональных объектов критической инфраструктуры.

«После запуска приложения загружался вредоносный файл, который шифровал содержимое дисков и размещал на рабочем столе информацию о необходимости оплаты средств для дешифровки через анонимные электронные счета, и в большинстве случаев эти фишинговые электронные письма поступали через российские почтовые сервера», — сказал он.

BFM.RU: последние новости
Студентам и школьникам на Украине запретили доступ к российским сайтам «Склонным к параноидальности» — Сноуден представил мобильное приложение для защиты от слежки Американка пытается отсудить у Apple миллиард долларов за медленную работу iPhone
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России обещают природный коллапс
Госдеп США попросил помощи у России
Украина заявила об уязвимости Крымского моста
Украина будет судить освобожденных из плена солдат
Брыльскую безжалостно унизили
Видео
00:37
Опубликовано видео с регистратора «автобуса-убийцы»
Происшествия
01:00
Автобус врезался в остановку в Москве
ДТП Происшествия
00:50
Опубликовано видео с места наезда автобуса на остановку
Происшествия Катастрофы
01:00
Въехавший в остановку водитель автобуса госпитализирован
Происшествия
00:53
«Чуть не задохнулись в тоннеле»: пожар в метро Петербурга
Происшествия
01:04
Актрисы рассказали о домогательствах на «Вечернем Урганте»
Шоу-бизнес
00:55
Снежная королева с обнажённой грудью
Общество
02:20
Тверская улица станет пешеходной
Новости Москвы
00:18
Кремль назвал разочарования года
Политика
04:06
Ургант схлестнулся в битве плохих шуток с Дорном
Шоу-бизнес Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение