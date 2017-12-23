Кадырова «заблокировали»

Instagram Кадырова оказался недоступен

Страница главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram оказалась недоступна. При попытке зайти на страницу появляется уведомление: «К сожалению, данная страница недоступна».

Пока непонятно, была ли страница удалена или в работе соцсети произошел сбой. Не исключается, что страница по какой-то причине была заблокирована. Некоторые пользователи тут же вспомнили о недавних событиях вокруг чеченского лидера, в отношении которого недавно были введены американские санкции.

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Instagram Кадырова пользовался большой популярностью. Аккаунт в этой соцсети появился у Кадырова более четырех лет назад. Помимо постов о работе, в нем было много неформальных фотографий, посты о детях, общении семьей, поздравления с днями рождений.