Рекламодатели покидают YouTube

Смотри, но не трогай

В конце ноября YouTube лишился контрактов с множеством крупных западных брендов, руководство которых выразило недовольство тем, что видеохостинг демонстрирует их рекламу перед и во время неподобающих роликов с участием детей. «Лента.ру» выяснила, что именно заставило западные компании отказаться от сотрудничества с YouTube и как сервис решает проблему ухода рекламодателей.

Проблема с эксплуатацией несовершеннолетних на YouTube впервые была затронута в конце апреля этого года. Тогда пользователи видеохостинга обвинили авторов американского канала DaddyOFive Майка Мартина и его жену Хизер в жестком обращении с детьми. На многочисленных видео супруги доводили малышей до слез и даже били, смеясь и называя все происходящее розыгрышем. Главной мишенью «веселых» пранков от родителей был девятилетний Коди, которого регулярно унижали и избивали перед камерой.

До того как на «развлечения» Мартинов обратило внимание адекватная часть YouTube, на их канал было подписано около 760 тысяч человек. Более того, администрация видеохостинга ежемесячно перечисляла DaddyOFive около 24 тысяч долларов за коммерческие просмотры и, судя по всему, не придавала значения издевательствам над детьми. К слову, на роликах Майка и Хизер даже не были установлены возрастные ограничения.

Вразумить чету Мартинов удалось популярному американскому блогеру Филиппу де Франко (5,2 миллиона подписчиков): он посвятил отдельный выпуск спорному контенту DaddyOFive. С его подачи информация об избиениях и издевательствах над детьми дошла до крупных западных СМИ. В итоге без какого либо участия YouTube Мартинам дали условное и лишили родительских прав в отношении Коди и его 12-летней сестры Эммы. Остальные трое детей остались с родителями и до сих снимаются в роликах.

По словам супругов Мартин, после критики они внезапно осознали, что своими пранками наносили вред неокрепшей психике малышей. «Мы посмотрели наши ролики, представив, что не знаем этих людей. Мы были шокированы», — заявили блогеры, еще недавно с улыбкой разбивавшие в кровь нос девятилетнему мальчику.

Несмотря на широкий резонанс с DaddyOFive, в администрации YouTube зашевелились только к концу ноября — как раз когда с видеохостинга начали уходить крупные рекламодатели. Среди них оказались Hewlett-Packard, Mars, Deutsche Bank и Adidas. Причиной разрыва контрактов с сервисом стали тысячи комментариев сексуального характера, оставленные, как утверждают журналисты The Times , «сотнями педофилов» под роликами с участием вызывающе одетых несовершеннолетних.

Естественно, рекламу на фоне подобного контента одобрили далеко не все компании. «Мы относимся к этому очень серьезно. Наша рекламная кампания на YouTube была остановлена, как только нам стало известно об этом», — объявили в Deutsche Bank.

Представители Mars добавили, что были шокированы демонстрацией их рекламы в «неподобающих видео с эксплуатацией детей». «Мы не вернемся на YouTube, пока не получим соответствующих гарантий», — пообещали они.

Внезапно оставшийся без прибыли YouTube тут же бросился исправлять ситуацию. В ход была пущена тяжелая артиллерия: буквально за неделю администрация видеохостинга заблокировала более 50 каналов с неподобающим, по их словам, детским контентом. Под раздачу также попали каналы Toy Freaks (8,5 миллиона подписчиков), создатель которого пугал несовершеннолетних дочерей жабами, насильно кормил и заставлял сниматься в пугающих масках на фоне рвоты и крови, а также самый быстрорастущий в России YouTube-аккаунт Vlad Crazy Show (9, 4 миллиона подписчиков). Его авторов не раз обвиняли в склонении детей к вредным пищевым привычкам и симпатиям к крупным брендам, которые, судя по всему, не раз рекламировались в роликах этого канала.

Не удовлетворившись малой кровью, YouTube ужесточил правила публикации детского контента и начали блокировать ролики с участием несовершеннолетних, а также комментарии сексуального характера. «В поиске неуместного контента нашей команде будут помогать специальные эксперты», — подчеркнули представители видеохостинга.

Естественно, подобные заявления напугали всех авторов так называемого «контента для всей семьи». Например, основатели каналов Mister Max (5,5 миллиона подписчиков) и Miss Katy (5, 3 миллиона подписчиков) опубликовали ролик, в котором на пальцах объяснили новые правила YouTube. По их словам, теперь их детям Максу и Кате запрещено появляться на видео в купальниках, есть вредные сладости, устраивать розыгрыши и трогать острые предметы.

В конце выпуска они добавляют, что из-за новых правил им пришлось подчистую удалить все видео с походами в аквапарк, пранками и поеданием сладостей. Если верить SocialBlade, за сутки канал Mister Max потерял около 310 миллионов просмотров.

«Детские каналы не знают, как теперь вести себя. Вот так, как Макс: есть рыбий жир, читать азбуку и кушать яблоки», — заключают они, отмечая, что YouTube по неизвестной причине лишил зрителей Mister Max возможности оставлять комментарии под роликом.

Стоит отметить, что детский контент — самый просматриваемый формат на YouTube. На видеохостинг ежедневно загружают тонны так называемых роликов для всей семьи, которые набирают десятки, а то и сотни миллионов просмотров. К слову, в 2016 году один из эпизодов мультфильма «Маша и Медведь» вошел в рейтинг самых просматриваемых видео за всю историю этой платформы, набрав более 1,8 миллиарда просмотров и обогнав клип на песню Hello от британской певицы Адель

Дело не в том, что самая активная аудитория видеохостинга только вчера освоила походы во «взрослый» туалет и научилась завязывать шнурки. По словам аналитика и основателя компании TubeFilter Джоша Коэна, видео для детей хорошо сочетаются с алгоритмами видеохостинга. YouTube заинтересован в том, чтобы продвигать ролики с высоким показателем среднего времени просмотра: это напрямую влияет на доходы компании от рекламных платформ Google

«Дети смотрят видео гораздо больше, чем взрослые. Дайте трех— или четырехлетнему ребенку в руки iPad — и он посмотрит абсолютно любой ролик от начала и до конца. А ребятам с YouTube только этого и надо», — утверждает он. Этим лайфхаком и пользуются создатели детского треш-контента, которые стараются выжать максимум эмоций из своего чада. Ребенка пугают, наряжают в нелепые костюмы, вне зависимости от его желаний заставляют танцевать, плакать и веселиться. Были случаи, когда малышей закапывали в песок по горло и оставляли на несколько часов — конечно же, не забыв присобачить поблизости видеокамеру. Все ради годного контента.

Крупные компании уже не в первый раз массово отзывают рекламу с YouTube. В феврале видеохостинг потерял около 750 миллионов долларов из-за журналиста Wall Street Journal Джека Никаса, который обвинил администрацию в размещении рекламы на роликах, пропагандирующих расизм и нетерпимость.

Coca-Cola, Microsoft, Amazon, Благодаря его стараниям с YouTube практически одновременно распрощались Pepsi, Wallmart, Starbucks P&G , Geico и Toyota. В итоге доходы видеохостинга резко упали, а администрация YouTube не придумала ничего лучше, чем отключить монетизацию мелким каналам с аудиторией менее десяти тысяч подписчиков, чтобы снизить расходы и равномерно распределить контекстную рекламу между популярными блогерами.

Судя по всему, сотрудники YouTube стараются как можно дольше тянуть время и до последнего отлынивают от конкретных решений той или иной проблемы. Достаточно вспомнить засилье в трендах видеохостинга индийских клипов и сборников иранской музыки или массовые жалобы на падение просмотров и беспричинное ограничение роликов по возрасту. В подобных спорных ситуациях администрация ресурса активно действует только в одном случае: когда дело касается финансов.