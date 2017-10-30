Тест: Оптические иллюзии, взбудоражившие интернет

Некоторые снимки в сети ставят врасплох. Каждый раз «интернет-хамелеоны» вызывают ожесточённые споры среди пользователей. Сможете ли вы с блеском пройти этот тест на оптические иллюзии?