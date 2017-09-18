Хакеры выкрали данные 2,3 млн пользователей CCleaner

Хакеры взломали приложение для очистки компьютера CCleaner производства компании Piriform и похитили данные около 2,3 млн пользователей программы, следует из сообщения фирмы. Компания отмечает, что были скомпрометированы версии CCleaner v5.33.6162 и CCleaner Cloud v1.07.3191. «Мы быстро решили эту проблему и считаем, что никому из наших пользователей не нанесен вред», — сообщается на сайте компании.

Отмечается, что проблема касается только клиентов 32-разрядных версий вышеназванных программ, которым рекомендовано скачать v5.34. В компании принесли свои извинения.

Предполагается, что проблема коснулась только 3% пользователей приложения (около 2,3 млн). Отмечается, что вредоносный код был обнаружен в одном из обновлений программы, из-за чего хакеры получали данные о пользователях: имя компьютера, его IP-адрес, список установленных программ. Эти сведения направлялись на сервер в США. 15 сентября правоохранительные органы США отключили этот сервер.

Расследование произошедшего продолжается.