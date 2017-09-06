Математики открыли необычное число

Американские математики открыли самое большое обобщенное число Ферма. Об этом сообщает The Register.

Найденное число равно 9194441048576 + 1 и содержит 6253210 знаков. В списке самых больших известных простых чисел оно заняло двенадцатое место.

Число 9194441048576 + 1 найдено в рамках проекта распределенных вычислений PrimeGrid на компьютере Сильвануса Циммермана из команды Aggie the Pew.

Параметры его машины: видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060, процессор Intel Xeon E3-1225 v3 с тактовой частотой 3,20 гигагерца, оперативная память 8 гигабайт, операционная система Microsoft Windows 10 Pro.

Проверка подтвердила правильность результата Циммермана. Обобщенное число Ферма представляется в виде a2n + b2n, число 9194441048576 + 1 стало первым таким числом для n = 20.