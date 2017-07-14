Илон Маск представил сайт с одной буквой

«Сейчас он слишком многословен, но завтра это будет исправлено», — отметил Маск.

Сам сайт и код страницы выглядит следующим образом:

Предприниматель не уточнил, для каких целей он выкупил домен. В 1999 году по этому адресу располагался онлайн-банк, принадлежащий Маску, который позже пережил слияние с платежной системой PayPal . 5 июля 2017 года стало известно, что Маск приобрел права на домен.

Журналисты Mashable предполагают, что Маск может использовать новый сайт либо для Space X (хотя у компании уже имеется собственный сайт), либо для электрокара Tesla Model X, либо для неизвестного нового проекта.